Третий за день российский аэропорт закрыли из-за дронов 31.10.2024, 20:35

На этот раз в Уфе.

Аэропорт в Уфе временно приостановил прием и отправку авиарейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 17:50 МСК, 31 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Уфа (код ICAO: UWUU). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал он в своем телеграм-канале.

По данным информированного источника «РБК Уфа», стало известно о предупреждении о возможной атаке беспилотников.

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что три украинских дрона атаковали предприятия ТЭК региона.

«Промышленные предприятия башкирского ТЭК подверглись атаке трех вражеских беспилотников. Первый БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской. Два других упали в промзоне. Жертв и разрушений нет», - написал он в своем телеграм-канале.

Также 31 октября прием и отправку самолетов останавливали самарский аэропорт Курумоч и саратовский аэропорт Гагарин. Меры были приняты в связи с предупреждением о возможной атаке беспилотников на регион.

9 мая дрон впервые атаковал один из крупнейших в РФ нефтехимических комплексов «Газпром нефтехим Салават» в Башкартостане. Тогда дрон ударил нефтехимический комплекс почти в 1500 км от границы с Украиной.

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