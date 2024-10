Избирательный штаб Харрис привлек к своей кампании ряд знаменитостей 5 31.10.2024, 21:44

1,414

Камала Харрис

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

В США избирательный штаб Камалы Харрис привлек к своей кампании популярную американскую певицу Cardi B, рэпера Money и других знаменитостей. Эти звезды должны присоединиться к команде Харрис менее чем за неделю до выборов.

Об этом в четверг, 31 октября, заявили демократы, сообщает The Hill.

На предвыборном митинге вице-президента Харрис, который состоится в пятницу в Висконсине, певица Cardi B исполнит свою песню Up, а сама Харрис произнесет речь.

Рэпер Money выступит на концерте When We Vote We Win в Милуоки. К кампании демократов также присоединились исполнители GloRilla, MC Lyte, The Isley Brothers, Flo Milli и DJ Gemini Gilly.

Привлечение известных звезд стало еще одним шагом штаба Харрис для усиления поддержки кандидата в ключевых штатах, что требовало значительных усилий, отмечает издание.

В прошлом году Cardi B заявила, что не будет участвовать в президентской кампании, раскритиковав администрацию Байдена за выделение средств на «финансирование двух войн», тогда как бюджет Нью-Йорка был сокращен. В мае певица также выразила разочарование президентом, за которого голосовала на выборах 2020 года.

