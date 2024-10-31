National Interest: Элитный спецназ РФ понес сокрушительные потери в Украине 6 31.10.2024, 22:37

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Российские элитные военные подразделения хотели ликвидировать украинское руководство.

Российские элитные военные подразделения серьезно пострадали во время полномасштабного вторжения в Украину. Их основная задача была в ликвидации украинского руководства.

Об этом сообщает The National Interest.

Как пишет издание, военное командование РФ хотело использовать эти подразделения для того, чтобы добиться легкой победы в Украине. В частности, когда в начале 2022 года российские десантники штурмовали аэропорт Гостомель рядом с Киевом, спецназовцы должны атаковать президента Украины Владимира Зеленского и других высокопоставленных чиновников.

Однако тогда попытка устранить Зеленского и руководство провалилась. Поэтому Россия продолжила использовать элитные силы спецвойск в войне. Они были замечены в боях у Мариуполя, Херсона, Лимана, Харькова и возле Киева.

Издание пишет, что все, кроме одной из пяти бригад спецназовцев, понесли значительные потери к концу лета. В частности, в одной из отдельных бригад спецназовцев было всего «125 активных военнослужащих из 900 развернутых». Из этого следует, что подразделение потеряло почти 90% своего боевого состава.

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