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СНБО: Россия попыталась атаковать «Шахедом» Мозырский НПЗ

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  • 5.10.2024, 8:18
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СНБО: Россия попыталась атаковать «Шахедом» Мозырский НПЗ

Дрон пролетел примерно 40 км по территории Беларуси.

Рано утром 4 октября российский дрон-камикадзе «Шахед» залетел в Беларусь и взорвался недалеко от Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совбезе Украины Андрей Коваленко.

Об очередном инциденте с «Шахедом» ранее сообщал сайт Charter97.org.

По его данным, примерно в 5 утра пятницы населенный пункт Калинковичи всколыхнул сильнейший взрыв.

Дрон сначала залетел на территорию Украины, после чего пересек белорусскую границу и пролетел примерно 40 км до ликвидации.

«Вчера в 04:55 в Калинковичах взорвался дрон-камикадзе типа «Шахед». Сдетонировал ли он самостоятельно или был сбит силами ПВО — неизвестно», — пишут белорусские мониторинговые каналы.

Коваленко сообщил, что целью ВС РФ мог быть Мозырский НПЗ — один из крупнейших нефтяных заводов Беларуси.

«Россияне пытаются совершить провокацию около Мозырского НПЗ, чтобы обвинить Украину и требовать действий от Лукашенко», — написал Коваленко.

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