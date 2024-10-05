«Все на двойных антибиотиках, ужас» 3 5.10.2024, 8:24

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Белорусов насторожила вспышка пневмонии.

Белорусов насторожила вспышка пневмонии, которая началась летом. Как пишут белорусы в TikTok сайта Charter97.org, к осени ситуация только усугубилась.

«У меня два соседа умерли за сентябрь от пневмонии».

«Витебск. Детское отделение было переполнено, многие дома лечились. Пневмоний летом было очень много, когда жара была 24/7».

«Это не то, чем болели раньше каждой осенью».

«И раньше болели, только раньше не было переполненных отделений все время. А сейчас есть».

«Врачи лечат по протоколу, а не по своим желаниям».

«Вспышка началась с июня месяца».

«Сейчас действительно очень много заболевших. Проверено на себе, хотя ни разу в жизни не болела до сегодняшнего дня пневмонией. Заболела я, потом ребенок, потом муж. И все на двойных антибиотиках, ужас».

«Очень много маленьких детей болеют».

«Я заболел, и точно такие же симптомы, все передалось воздушно-капельным путем. Вообще-то это уже не шутки, третий день такое состояние».

«Да, уже переболела я и дети тоже. Тяжелый кашель до рвоты. Сегодня уже восьмой день, кашель еще не прошел».

«Корона снова пошла, садик закрыли на карантин, 16 детей с короной после поездки в санаторий Сосны».

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