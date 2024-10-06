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Кадырова наградили знаком «Почетный строитель России»

  • 6.10.2024, 10:39
  • 1,828
Кадырова наградили знаком «Почетный строитель России»
Рамзан Кадыров

За «верность профессии».

Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили знаком «Почетный строитель России». Получил он его за «трудолюбие и верность профессии», пишет Astra.

Отмечается, что знак главе Чечни вручили в рамках открытия жилого комплекса в Грозном. Награждал Кадырова министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

«За профессионализм, трудолюбие и верность профессии награждается знаком «Почетный строитель России» Кадыров Рамзан Ахматович, глава Чеченской Республики», – заявил ведущий во время вручения награды Кадырову.

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