России поставили громкий ультиматум в Гааге 5 6.10.2024, 12:49

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Судьба Крымского моста решена.

Керченский мост должен быть демонтирован, ведь это единственный способ восстановить свободное судоходство в регионе. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич в комментарии корреспонденту «Укринформа» в Гааге.

По его словам, украинская сторона надеется, что трибунал в Гааге услышит Украину.

«И опять же на требование о сносе так называемого Керченского моста, все абсолютно логично, потому что это и преграда свободы судоходства, которая продолжается, и когда украинские порты Мариуполя и Бердянска снова поднимут украинский флаг, то этот мост и дальше также он будет вредить и нарушать свободу судоходства поэтому на самом деле другого пути восстановить свободу судоходства в этих акваторий просто не существует. Мост должен перестать существовать - это факт», - сказал он.

В течение всех слушаний в Гааге и открытых выступлений украинской стороны неоднократно подчеркивалось, что другого способа обеспечить свободное движение судов не существует.

Он также отметил, что, кроме того, мост негативно влияет на экологическое состояние региона, вызывает нарушение требований по охране окружающей среды и культурного наследия, в частности подводных артефактов. Эти экологические последствия могут проявиться только через десятилетия.

«Поэтому, опять же, это сооружение, оно нарушает Конвенцию ООН по морскому праву, и поэтому оно должно перестать существовать. Теперь трибунал будет принимать решение по этому исковому требованию Украины», - сказал Кориневич.

По его словам, украинская делегация приложила усилия, чтобы продемонстрировать арбитражному трибуналу нарушение Россией норм Конвенции ООН по морскому праву, касающихся свободы судоходства, транзитного прохода, охраны окружающей среды и сохранения культурного наследия.

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