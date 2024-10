Юрмальский отряд Путина 4 Сергей Ежов, The Insider

6.10.2024, 14:45

6,590

Рижские «консервы» начали вскрываться.

Латвия нередко демонстрирует свою позицию по отношению к России: недавно парламент Латвии запретил использование русского языка во всех банкоматах страны, а МИД страны внес в список нежелательных лиц российского комика Марию Маркову. Вот только все эти и им подобные меры никак не затронули настоящих друзей Кремля, продолжающих спокойно владеть крупнейшими латвийскими активами. The Insider выяснил, как подсанкционные олигархи ведут бизнес в Латвии через подставных лиц, а публично поддерживающие политику Путина россияне продолжают пользоваться здесь личным имуществом. Более того, несмотря на усилия по сокращению влияния России, в стране успешно работает дочерняя компания «Газпрома», а российские военные подрядчики одновременно развивают производство и в Латвии.

Вторая родина для Ротенбергов

The Insider обнаружил в утечке лиц с двойным гражданством и иностранным ПМЖ семью Елены Рузяк – главной управляющей зарубежными активами Ротенбергов, оформленными на номиналов.

Семья Рузяк значится как обладающая документами Латвии. И это не удивительно: именно Латвия стала для одних из самых близких к Владимиру Путину олигархов вторым домом. Даже в жены себе Ротенберги берут латвиек.

О том, что Аркадий Ротенберг (один из ключевых «кошельков» Владимира Путина) оформляет часть своих активов на гражданку Латвии Марию Бородунову, ранее уже сообщалось. Теперь The Insider нашел дополнительные доказательства личной связи Бородуновой с российским олигархом.

Аркадий Ротенберг летает на бизнес-джете с бортовым номером RA-73555. Этим же самолетом, как установил The Insider, пользуется и Бородунова. Так, в марте прошлого года она вместе с двумя дочерьми слетала на нем на Мальдивы, летом – в Турцию, а в 2022 году вместе с Ротенбергом – в Габалу (Азербайджан).

Ротенберги продолжают контролировать латвийскую фирму IMNI, убедился The Insider. Она записана на кипрскую компанию QUINHON INVESTMENTS, бенефициаром которой через еще один офшор Velidom Ltd значится гражданин Кипра Маркос Пиперидис (Markos Piperides). Это давний номинал Ротенбергов: Пиперидис, по данным The Insider, выступал управляющим его активов.

Что касается Velidom, то он уже однажды попадал в поле зрения журналистов. Как отмечал OCCRP, этот офшор участвовал в цепочке владения шале в Австрии, которое Аркадий Ротенберг подарил Марии Воронцовой, старшей дочери Путина.

Латвийская фирма IMNI, которая контролируется через тот же офшор, владеет особняком по адресу Rubīnu iela, 7 в «поселке латвийских миллионеров» Приедкалне. The Insider получил соответствующую информацию из Земельного кадастра Латвии.

Членом правления IMNI значится Марта Берзкална. Эта латвийская топ-модель в 2010 году вышла замуж за Романа Ротенберга – сына Бориса Ротенберга и соответственно племянника Аркадия Ротенберга.

Но дом не единственный актив Ротенбергов в стране. На «эмиссара» Ротенбергов в Латвии Дениса Поспелова записана компания AFI Investīcijas, которая торгует облигациями на международных рынках.

Если у Поспелова паспорт РФ, то еще один давний менеджер структур Ротенбергов Вадим Бурцев (Vadims Burcevs) обладает паспортом Латвии. Он значится владельцем латвийской компании MC Finance, которая занимается автолизингом и ипотечным кредитованием.

Доступ к финансовым инструментам помогает Ротенбергам обходить санкционные ограничения. Через компании в Латвии, которые занимаются кредитованием, могут осуществляться покупки олигархов в Европе, такие как, например, приобретение шале в Австрии для дочери Путина.

Не все члены семьи Ротенбергов попали под санкции ЕС. Как выяснил The Insider, Борис Ротенберг-младший в 2023 году пересекал сухопутную границу России и Финляндии. Через Финляндию и Эстонию попадала в шенгенскую зону в 2022 и 2023 годах также Лилия Ротенберг, дочь Аркадия. Ограничения как на обычных россиян на них не распространяются. У Бориса есть также паспорт Финляндии, а у Лилии, вероятно, немецкий: во всяком случае, The Insider удалось подтвердить наличие гражданства Германии у ее сына Доменика (соответственно внука Аркадия Ротенберга).

Спайка «Газпрома» и чекиста

Из коммерческого реестра Латвии можно узнать, что российский «Газпром» владеет 34% акций AS Latvijas Gāze. Компания занимается оптовой торговлей с бизнес-клиентами в Латвии, Эстонии, Литве и Финляндии. «В сегменте домашних хозяйств AS Latvijas Gāze – крупнейший и наиболее значимый торговец природным газом в Латвии», – сообщается на официальном сайте.

Оборот Latvijas Gāze за 2023-й составил почти 160 млн евро. В прошлом же году компания произвела выплаты дивидендов акционерам из нераспределенной прибыли предыдущих лет в размере 110 млн евро. Выходит, на долю «Газпрома» должно было прийтись около 37 млн евро.

У «Газпрома» самая крупная доля в Latvijas Gāze. Среди других акционеров – немецкая Uniper Ruhrgas International GmbH (18%), латвийский банк Rietumu Banka (29%) и ITERA Latvija (16%). Бенефициаром последней значится латвиец Юрис Савицкис – выходец из КГБ, который, как и Путин, служил в ГДР.

Бенефициары войны

Среди миноритарных акционеров Rietumu Banka также можно найти россиян. В том числе, установил The Insider, производителя российских военных катеров – совладельца и гендиректора судоверфи «Бэлл» Олега Белкова. До этого он был руководителем судостроительного завода «Вымпел», специализирующегося на выпуске судов военного назначения. Правда, в прошлом году Белкова уличили в незаконной продаже катеров в ОАЭ.

Также в акционерах банка фигурирует совладелец российского ООО «Арматор» Сергей Пастерс. Эта фирма отметилась на выполнении оборонного госзаказа: поставляла горелки котла ремонтирующему военные корабли «Центру судоремонта „Звездочка“». Пастерс же владеет в странах Балтии портовым бизнесом.

Акционером латвийской компании Fiber Optical Solution с долей в 16% значится россиянин Юрий Коркишко. В России он фигурирует в числе соучредителей ООО НПК «Оптолинк», которое попало под санкции США. Предприятием налажено массовое производство высокоточных волоконно-оптических гироскопов, которые используются в качестве приборов навигации. Заказчиками Коркишко являются АО НПО «Высокоточные комплексы» (производит «Искандер-М», «Панцирь С-1», БМП-3 и другое вооружение), оружейный концерн «Калашников» и Уральский оптико-механический завод, который изготавливает оптико-локационные станции для боевых самолетов.

Одним из владельцев латвийской VS Energy Latvia (она фигурировала как владелец энергетических активов в Украине) до конца 2023 года значилась гражданка Германии Марина Ярославская – это супруга президента футбольного ЦСКА и партнера «Ростеха» Евгения Гинера. Сейчас бенефициаром указан лишь Валт Вигантс, который ранее был менеджером в структурах вице-спикера Госдумы Александра Бабакова.

Как убедился The Insider, продолжает владеть домом в латвийском поселке Аматциемс и Иван Садчиков – участник коррупционных схем вокруг «Корпорации „Тактическое ракетное вооружение“». Партнером Садчикова выступал Ростислав Зориков – зять главы «Корпорации» Бориса Обносова. Жена Садчикова – дочь покойного бывшего вице-премьера России Сергея Приходько. Светлана Садчикова, по данным The Insider, во время войны продолжила ездить в ЕС через Литву. У семьи есть также имущество и во Франции.

Остаются в числе акционеров Рижского электромашиностроительного завода и военно-криминальные олигархи Искандар Махмудов и Андрей Бокарев. По имеющимся у The Insider данным таможенной статистики, продукция рижского завода теперь поступает в Россию не только напрямую, но и, в случае санкционных ограничений, обходными путями через Турцию.

Юрмальский отряд Путина

Бывший депутат Госдумы от «Единой России» Татьяна Кривенко декларировала совместное с супругом, режиссером Валерием Фокиным, владение квартирой в Латвии.

Учитывая то, что и Фокин, и Кривенко значатся в списке должников по налогам на недвижимость в Юрмале, квартиру они сохранили.

Фокин выступал доверенным лицом Путина на выборах и поддерживал аннексию Крыма.

Среди юрмальских домовладельцев фигурируют также олигарх Михаил Фридман (он находится под санкциями, а его двухуровневая резиденция площадью 600 кв. м и стоимостью 5,6 млн евро арестована) и Андрей Болотов – бывший зять соратника Путина по КГБ, президента «Транснефти» Николая Токарева.

Болотов под санкции не попал, несмотря на то, через офшоры владел подрядчиком этой госкомпании и получал от нее контракты на миллиарды рублей. Зато коррупционных денег хватило не только на квартиру в Юрмале, но и на паспорт ЕС: Болотов и его экс-супруга стали гражданами Кипра.

До сих пор владеет домом в Юрмале и семья Натальи Тимаковой, убедился The Insider. Недвижимость записана на ее супруга Александра Будберга.

Тимакова – директор по развитию Школы управления «Сколково» и бывший пресс-секретарь Дмитрия Медведева. Вино с итальянской винодельни Медведева, к слову, поступает в Россию именно через Латвию.

Сергей Ежов, The Insider

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com