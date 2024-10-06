На фронте погиб зять Ирины Фарион 4 6.10.2024, 15:29

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В бою с российскими захватчиками на Северском направлении.

На фронте погиб украинский военный Василий Особа. Он был зятем убитого языковеда Ирины Фарион.

«Горите в аду подонки! Василий Особа убит! Моя любовь», - сообщила в Facebook дочь Фарион София Семчишин.

Депутат Львовского облсовета от «Свободы» Иосиф Сытник уточнил, что Василий Особа погиб на Северском направлении. Он был бойцом «Легиона Свободы», минометчиком, старшим солдатом 4-го батальона «Сила Свободы» Бригады НГУ «Рубеж».

У Софии Семчишин и Василия Особы осталось двое общих детей - Ева и Дмитрий.

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