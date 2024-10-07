В Пакистане подорвали колонну китайских инженеров 7.10.2024, 8:34

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Ответственность за взрыв взяла Армия освобождения Белуджистана.

Возле международного аэропорта Джинна в Карачи в Пакистане в воскресенье, 6 октября, подорвали колонну китайских инженеров, которые работают над энергетическим проектом в провинции Синд. Погибли двое граждан Китая, еще минимум десять человек ранены, пишет BBC в понедельник, 7 октября.

Посольство Китая в Пакистане подтвердило, что в результате «террористической атаки» есть жертвы среди инженеров из предприятия Port Qasim Power Generation Co Ltd, которое намерено построить две угольные электростанции в Порт-Касиме, недалеко от Карачи. Граждан Китая призвали быть бдительными. Посольство заявило, что тщательно расследует нападение и «сурово накажет убийцу».

Министр внутренних дел Синда Зияул Хасан Ланджар утверждает, что взрыв, скорее всего, был вызван предполагаемым самодельным взрывным устройством.

Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская Армия освобождения Белуджистана (BLA), которая в последние годы совершала нападения на китайских граждан, участвовавших в проектах, пишет BBC.

В опубликованном в понедельник заявлении боевики заявили, что «напали на высокопоставленный конвой китайских инженеров и инвесторов», прибывший из аэропорта Карачи. Позже группировка сообщила, что это была атака смертника.

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