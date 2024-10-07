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В Сочи снесли резиденцию Путина

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  • 7.10.2024, 12:18
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В Сочи снесли резиденцию Путина

Сейчас на ее месте — котлован.

В начале 2024 года в Сочи (Россия) снесли главное здание резиденции президента РФ «Бочаров ручей». Сейчас на его месте — котлован, вокруг которого работает строительная техника, пишет «Агентство» со ссылкой на расследование «Проекта».

Сносить главное здание начали в феврале 2024 года. Завершили снос в марте. Официально о каких-либо работах в резиденции не сообщалось.

Более того, Путин провел одну официальную встречу после начала сноса резиденции: 6 марта 2024 года президент встретился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Встреча освещалась в государственных СМИ, отчет о ней публиковал официальный сайт Кремля.

Встречу с Гросси Путин провел в другом здании комплекса, которое находится у границы резиденции, — в специальном доме приемов, который построили для официальных встреч Путина в 2014 году, так как, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в основном здании «функционально не все устраивало». Новое «офисное здание» назвали «Бочаров ручей — 2» — в нем появился пресс-центр и зал для совещаний, в котором Путин проводит официальные встречи.

В «Бочаровом ручье — 2» Путин проводил значительную часть мероприятий: с 2014 года в этом здании регулярно проходило совещание с Министерством обороны и представителями оборонно-промышленного комплекса, но традицию прервала война — в 2022-м совещание уже не проводилось.

В предыдущий раз историческое здание сочинской резиденции ремонтировали перед Олимпийскими играми, свидетельствуют спутниковые снимки, доступные в приложении Google Earth. У здания изменилась крыша, придомовая территория, появилась беседка. О реконструкции резиденции в те годы также официально не сообщалось.

В 2017-м году к резиденции «Бочаров ручей» подвели специальную железнодорожную ветку, писал «Проект». Ее могли использовать в том случае, если Путин приезжал туда на собственном бронепоезде.

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