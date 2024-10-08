«Гнать поганой метлой этих дармоедов!» 8.10.2024, 11:18

Как белорусcкие водители отреагировали на решение властей залезть им в карман.

В Беларуси намерены увеличить ставки транспортного налога — как для физлиц, так и для юрлиц. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс.

Сумма транспортного налога зависит от разрешенной максимальной массы, вместимости или прописана за одну единицу транспортного средства. К примеру, за автомобиль с разрешенной максимальной массой до 1,5 тонны сейчас нужно платить 66 рублей в год, а хотят поднять до 70 рублей. Рост — на 6,1%.

Если сведений о разрешенной максимальной массе нет, налог рассчитывается в размере минимальной ставки для соответствующего типа транспортного средства.

Эта новость вызвала обсуждения в TikTok сайта Charter97.org. Посмотрите, как реагируют белорусы:

«Когда это закончится?»

«У «депутатов» заберите авто!»

«Самые легкие деньги, красавцы».

«Лучше бы штрафы увеличили за отсутствие дорог».

«Надо от 365 рублей — по рублю в день!»

«Легкое бабло рубить будут, смотри ты, какие бедные!»

«80 процентов», голосовавших в 2020 году, наверное, ликуют!»

«Все глубже и чаще лезут к народу в карман! Наверное, уже и дороги без ям будут, как в Европе!!! Гнать поганой метлой этих дармоедов!!!»

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