«Гнать поганой метлой этих дармоедов!»
- 8.10.2024, 11:18
Как белорусcкие водители отреагировали на решение властей залезть им в карман.
В Беларуси намерены увеличить ставки транспортного налога — как для физлиц, так и для юрлиц. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс.
Сумма транспортного налога зависит от разрешенной максимальной массы, вместимости или прописана за одну единицу транспортного средства. К примеру, за автомобиль с разрешенной максимальной массой до 1,5 тонны сейчас нужно платить 66 рублей в год, а хотят поднять до 70 рублей. Рост — на 6,1%.
Если сведений о разрешенной максимальной массе нет, налог рассчитывается в размере минимальной ставки для соответствующего типа транспортного средства.
Эта новость вызвала обсуждения в TikTok сайта Charter97.org. Посмотрите, как реагируют белорусы:
«Когда это закончится?»
«У «депутатов» заберите авто!»
«Самые легкие деньги, красавцы».
«Лучше бы штрафы увеличили за отсутствие дорог».
«Надо от 365 рублей — по рублю в день!»
«Легкое бабло рубить будут, смотри ты, какие бедные!»
«80 процентов», голосовавших в 2020 году, наверное, ликуют!»
«Все глубже и чаще лезут к народу в карман! Наверное, уже и дороги без ям будут, как в Европе!!! Гнать поганой метлой этих дармоедов!!!»
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