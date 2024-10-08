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Путин эпично оконфузился перед Алиевым, пригласив его в Баку

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  • 8.10.2024, 16:13
  • 2,662
Путин эпично оконфузился перед Алиевым, пригласив его в Баку

Момент попал на видео.

72-летний диктатор РФ Путин оговорился на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Кремле. Конфуз попал на видео журналистов.

Российский диктатор в ходе разговора пригласил Алиева в его же столицу — в Баку. Лидеру Азербайджана пришлось поправить Путина, который даже не заметил своей оговорки.

- Мы ждем Вас в Баку в ноябре… Ой, я прошу прощения. Извините. Ждем Вас в Казани, — сказал глава России.

Cегодня, 8 октября, в Москве проходит саммит СНГ.

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