Путин эпично оконфузился перед Алиевым, пригласив его в Баку 1 8.10.2024, 16:13

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Момент попал на видео.

72-летний диктатор РФ Путин оговорился на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Кремле. Конфуз попал на видео журналистов.

Российский диктатор в ходе разговора пригласил Алиева в его же столицу — в Баку. Лидеру Азербайджана пришлось поправить Путина, который даже не заметил своей оговорки.

- Мы ждем Вас в Баку в ноябре… Ой, я прошу прощения. Извините. Ждем Вас в Казани, — сказал глава России.

Cегодня, 8 октября, в Москве проходит саммит СНГ.

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