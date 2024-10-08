закрыть
8 октября 2024, вторник, 18:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У самолета Лукашенко в полете возникли технические проблемы

13
  • 8.10.2024, 16:54
  • 8,284
У самолета Лукашенко в полете возникли технические проблемы

Борт вернулся в Минск без диктатора.

По информации мониторинговых каналов, накануне самолет Лукашенко вернулся из Москвы в Минск из-за возникших в полете технических проблем.  

Как сообщает телеграм-канал, в 10:48 7 октября самый крупный борт из авиапарка Лукашенко — Boeing 767-300 (EW-001PB) — приземлился в Москве, где высадил его самого вместе с делегацией, после чего пустым вернулся обратно в Минск уже в 14:00. 

Сегодня же этот борт в течение часа выполнял технический облет в районе Национального аэропорта «Минск», что в свою очередь является косвенным признаком проверки летных систем, которые ранее были заменены или отремонтированы у самолета на земле. 

«Эта ситуация нетипична сразу по двум причинам: 1. Лукашенко остался за пределами Беларуси без транспорта для эвакуации, чего не было ранее. 2. Проблемы с запчастями наконец-то дошли и до правительственных бортов», — говорится в сообщении. 

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич