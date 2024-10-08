У самолета Лукашенко в полете возникли технические проблемы 13 8.10.2024, 16:54

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Борт вернулся в Минск без диктатора.

По информации мониторинговых каналов, накануне самолет Лукашенко вернулся из Москвы в Минск из-за возникших в полете технических проблем.

Как сообщает телеграм-канал, в 10:48 7 октября самый крупный борт из авиапарка Лукашенко — Boeing 767-300 (EW-001PB) — приземлился в Москве, где высадил его самого вместе с делегацией, после чего пустым вернулся обратно в Минск уже в 14:00.

Сегодня же этот борт в течение часа выполнял технический облет в районе Национального аэропорта «Минск», что в свою очередь является косвенным признаком проверки летных систем, которые ранее были заменены или отремонтированы у самолета на земле.

«Эта ситуация нетипична сразу по двум причинам: 1. Лукашенко остался за пределами Беларуси без транспорта для эвакуации, чего не было ранее. 2. Проблемы с запчастями наконец-то дошли и до правительственных бортов», — говорится в сообщении.

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