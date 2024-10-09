Роман Свитан: «Шахед» не просто так летел к Мозырскому НПЗ 1 9.10.2024, 10:15

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Россияне хотели создать «казус белли»?

Рано утром 4 октября российский дрон-камикадзе «Шахед» залетел в Беларусь и взорвался недалеко от Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины считают, что это была преднамеренная атака.

Прокомментировать взрыв «Шахеда» около Мозырского НПЗ сайт Charter97.org попросил известного военного эксперта, полковника Вооруженных сил Украины в запасе Романа Свитана:

— Дело в том, что россияне, рассчитывая маршруты через Украину, могут заводить «Шахеды» в Румынию, Молдову, Беларусь. Могут достать вплоть до Польши и стран Балтии, что уже случалось.

Россияне этим пользуются. У них есть техническая возможность маршрутизировать полет «Шахеда» с выходом на сопредельные страны.

Другой вопрос, с какой задачей они это делают. Сложно сказать. Они могут быть разные, начиная от создания «казуса белли», как в данном случае. Ведь если бы «Шахед» зашел на Мозырский НПЗ со стороны Украины, белорусский режим мог бы это воспринять как атаку на инфраструктуру. Понятно, что поднялся бы вопрос преднамеренности и так далее, но тем не менее.

Потому сложно спрогнозировать, что стало причиной захода и подрыва. Подорваться он мог сам, мог выполнить боевую задачу: зайти и поразить ту цель, на которую был направлен.

Его могла сбить и белорусская ПВО. «Шахед» — легкая цель для противовоздушных систем. Здесь много неизвестных изначально, но вот одно из самых тяжелых последствий — создание россиянами «казуса белли». Он мог бы подтолкнуть Лукашенко к каким-то действиям ответного характера.

Подчеркну, что у Украины «Шахедов» нет. Мы их не производим. Если «Шахед» заходит на территорию Беларуси — это китайский, российский, иранский «Шахед».

Ответные действия военного руководства Беларуси — на их совести.

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