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Соловьев в приступе истерики призвал разбомбить главный вокзал в Киеве

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  • 9.10.2024, 13:42
  • 5,494
Соловьев в приступе истерики призвал разбомбить главный вокзал в Киеве

А также плотины и мосты.

Главный железнодорожный вокзал в Киеве вместе с мостами и плотинами должны быть уничтожены. Об этом заявил российский пропагандист Владимир Соловьев в своей программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», пишет «Фокус».

«Я не понимаю, почему железнодорожный вокзал существует в Киеве. Почему не уничтожены все точки входа на территорию Украины. Их не так много», — сказал Соловьев.

Он признал, что объекты инфраструктуры, по которым постоянно наносят удары российские оккупанты, довольно быстро восстанавливаются, но, по его словам, нужно дальше их разрушать, ведь «психологически — это хорошо».

«Плотины, мосты — все должно быть уничтожено», — отметил пропагандист.

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