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Балласт для всей России

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  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 1.11.2024, 18:27
  • 5,278
Балласт для всей России

Раскрыта главная тайна, оберегаемая российской пропагандой.

В Сеть попала аудиозапись разговора депутата Госдумы и основателя «ДНР» Александра Бородая, которая в другой стране вызвала бы грандиозный скандал, но в России старательно замалчивается и игнорируется.

В ней Бородай в предельно откровенных и циничных выражениях отзывается об «участниках «СВО», как о «лишних людях» и «социальном балласте», который Россия с выгодой для себя утилизирует в Украине. По его словам, российские контрактники, которые идут воевать ради солидных выплат - это ландскнехты (т.е. буквально наемники), которые не могут устроиться в мирной жизни и потому России не очень-то и нужны. Это, как правило, бедные и немолодые люди, которые не представляют ценности для экономики и потому их не жалко отправить на убой.

Избранные цитаты:

«Это люди, которые с социальной точки зрения, как кажется людям в пиджаках, не представляют большой ценности. Потому что и возрастной ценз у них достаточно высокий. Потому что они старые попросту. То есть это непродуктивная часть населения»

«Эта пехота, она состоит из людей, которые не рассматриваются, как особо ценные. Ну и вообще как ценные. Грубо говоря, с социологической точки зрения, это лишние люди»

«Вот лишних людей мы собрали, которые представляют социальный балласт для всей России, собрали, согнали, и они должны максимально вымотать противника».

Ни один крупный Z-канал эту запись не опубликовал, понимая, какая это информационная бомба. А между тем, это и есть реальное отношение российских властей к своему населению и к тому пушечному мясу, которое угоняют на войну. Максимально циничное, людоедское и бесчеловечное.

Самая главная тайна, оберегаемая госпропагандой, состоит в том, что власти РФ ненавидят людей в принципе. Не только украинцев, как хотелось бы Z-патриотам. А всех без разбора, включая и самих Z-ников.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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