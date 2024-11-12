закрыть
12 ноября 2024, вторник, 2:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученый: В Минске летучие мыши часто селятся в «Минск-Мире», «Маяке Минска» и Каменной Горке

  • 12.11.2024, 6:06
Ученый: В Минске летучие мыши часто селятся в «Минск-Мире», «Маяке Минска» и Каменной Горке

Они стали отказываться от зимней миграции.

Старший научный сотрудник Научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук Беларуси Алексей Шпак рассказал, что в Минске летучие мыши предпочитают расселяться в высотках новостроек микрорайонов и жилых комплексов «Минск-Мир», «Маяк Минска» и «Каменная Горка».

Именно оттуда чаще всего в зимний период привозят в реабилитационный центр «КажанаПолис» рукокрылых, которые не улетели из городов. Также летучие мыши селятся в старых зданиях и фортификационных сооружениях.

- Наши летучие мыши - это безобидные, неагрессивные и, следует подчеркнуть, исчезающие виды. Они стали отказываться от зимней миграции и адаптируются к жизни в городах. В Минске им особенно нравятся высотки в новых микрорайонах.

Специалист говорит, что летучая мышь первая не проявляет агрессию к человеку. Но чтобы при попытке переместить ее она не укусила, надо прикасаться к ней в перчатках.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов
Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин