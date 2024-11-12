Ученый: В Минске летучие мыши часто селятся в «Минск-Мире», «Маяке Минска» и Каменной Горке
- 12.11.2024, 6:06
Они стали отказываться от зимней миграции.
Старший научный сотрудник Научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук Беларуси Алексей Шпак рассказал, что в Минске летучие мыши предпочитают расселяться в высотках новостроек микрорайонов и жилых комплексов «Минск-Мир», «Маяк Минска» и «Каменная Горка».
Именно оттуда чаще всего в зимний период привозят в реабилитационный центр «КажанаПолис» рукокрылых, которые не улетели из городов. Также летучие мыши селятся в старых зданиях и фортификационных сооружениях.
- Наши летучие мыши - это безобидные, неагрессивные и, следует подчеркнуть, исчезающие виды. Они стали отказываться от зимней миграции и адаптируются к жизни в городах. В Минске им особенно нравятся высотки в новых микрорайонах.
Специалист говорит, что летучая мышь первая не проявляет агрессию к человеку. Но чтобы при попытке переместить ее она не укусила, надо прикасаться к ней в перчатках.