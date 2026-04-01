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Apple представила самый доступный MacBook в истории

  • 1.04.2026, 15:05
  • 2,626
Apple представила самый доступный MacBook в истории
Фото: Prakhar Hanna

Автономность устройства достигает 16 часов.

Apple неожиданно вышла в новый ценовой сегмент, представив MacBook Neo — ноутбук стоимостью от $599. Это самая доступная модель в линейке компании, ориентированная на студентов и пользователей, которым не требуется высокая производительность топовых чипов серии «M», пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на низкую цену, MacBook Neo получил фирменный алюминиевый корпус и дизайн, близкий к более дорогим моделям. Устройство оснащено 13-дюймовым дисплеем Liquid Retina с разрешением 2480×1506 пикселей и яркостью до 500 нит — показателями, редкими для этого ценового сегмента.

Главной особенностью новинки стал процессор: вместо чипа серии M используется мобильный A18 Pro, знакомый по iPhone 16 Pro. Он обеспечивает высокую производительность в повседневных задачах — работе с документами, браузером и приложениями, — но не рассчитан на сложные профессиональные нагрузки.

В базовой версии ноутбук получил 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Среди компромиссов — отсутствие подсветки клавиатуры, Touch ID (доступен в более дорогой версии), а также ограниченные возможности портов и веб-камеры.

Автономность устройства достигает до 16 часов, что сопоставимо с более дорогими моделями.

MacBook Neo знаменует новый этап для Apple: компания делает свои устройства доступнее широкой аудитории, включая студентов, малый бизнес и пользователей, которым нужен недорогой, но качественный ноутбук для повседневных задач.

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