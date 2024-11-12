Президент Южной Кореи перед встречей с Трампом возобновил занятия гольфом 12.11.2024, 16:32

Юн Сок Ёль

Чтобы расположить его к себе.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль впервые за восемь лет занимается гольфом в рамках подготовки к будущим встречам с избранным президентом США Дональдом Трампом, подтвердила его канцелярия в Сеуле.

Издание «Детали» со ссылкой на южнокорейские СМИ сообщает, что Юн Сок Ёль в субботу посетил поле для гольфа, чтобы заняться видом спорта, которым, по словам его офиса, он в последний раз занимался в 2016 году.

«Многие люди, близкие к президенту Трампу… [говорили мне], что у президента Юна и Трампа будет хорошая химия», — сказал президента на пресс-конференции в четверг после того, как поздравил Трампа по телефону с победой.

Бывшие должностные лица администрации Трампа и влиятельные республиканцы предложили помочь наладить связи с вступающим в должность президентом, добавил он.

Как писала газета Washington Post в 2021 году, Трамп в течение своего первого срока на посту президента сыграл в гольф примерно 261 раунд, или по раунду каждые 5,6 дня.

Аналитики говорят, что Юн Сок Ёль может попытаться найти способ извлечь выгоду из личной дружбы с Трампом, чтобы продвигать интересы Сеула.

Он уже произвел впечатление на лидеров в Вашингтоне, когда исполнил песню Дона Маклина American Pie на государственном ужине с Джо Байденом в 2023 году.

Во время первого срока Трампа у Южной Кореи и США случился конфликт из-за разделения расходов на примерно 28 500 американских солдат, размещенных в Южной Корее в качестве наследия Корейской войны 1950-53 годов.

В Сеуле также вызывает тревогу лозунг Трампа «Америка превыше всего» и некоторые его предвыборные обещания, в том числе сократить военную помощь союзникам.

Кроме того, южнокорейские компании в значительной степени зависят от торговли с США.

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