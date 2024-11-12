Минчанка сделала ожерелье, которое может удивить

Минчанка сделала ожерелье, которое может удивить1
- 12.11.2024, 17:24
«Для белорусов с белорусским вайбом».
Минчанка Юлия, которая делает украшения из эпоксидной смолы, показала в Instagram свою новинку. Внимание на публикацию обратил CityDog.
Юлия создает свои изделия из эпоксидной смолы и настоящих растений. Помимо работ с листьями, ракушками и другими природными материалами, у нее также есть особенная серия украшений «для белорусов с белорусским вайбом»: с васильками, цитатами Короткевича, белорусским орнаментом и фразами на белорусском языке.
Однако наполнение этой серии устраивало не всех, и, по словам дизайнерки, ей часто задавали вопрос: «А есть ли у вас украшения из картошки?»
Тогда, по словам Юлии, у нее возникла идея создать такое ожерелье. Девушка еще летом купила цветочки картошки, насушила их, залила эпоксидной смолой, сделала все необходимые манипуляции и показала готовые к продаже кулончики.
А вот комментарии под роликом с новым украшением дизайнерки:
• «У меня тоже есть браслет с цветком картошки. Он красивый»;
• «Блин, я думала, там будет настоящая картошка»;
• «А про кулоны со сгущенкой уже спрашивали?»