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Минчанка сделала ожерелье, которое может удивить

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  • 12.11.2024, 17:24
Минчанка сделала ожерелье, которое может удивить

«Для белорусов с белорусским вайбом».

Минчанка Юлия, которая делает украшения из эпоксидной смолы, показала в Instagram свою новинку. Внимание на публикацию обратил CityDog.

Юлия создает свои изделия из эпоксидной смолы и настоящих растений. Помимо работ с листьями, ракушками и другими природными материалами, у нее также есть особенная серия украшений «для белорусов с белорусским вайбом»: с васильками, цитатами Короткевича, белорусским орнаментом и фразами на белорусском языке.

Однако наполнение этой серии устраивало не всех, и, по словам дизайнерки, ей часто задавали вопрос: «А есть ли у вас украшения из картошки?»

Тогда, по словам Юлии, у нее возникла идея создать такое ожерелье. Девушка еще летом купила цветочки картошки, насушила их, залила эпоксидной смолой, сделала все необходимые манипуляции и показала готовые к продаже кулончики.

А вот комментарии под роликом с новым украшением дизайнерки:

• «У меня тоже есть браслет с цветком картошки. Он красивый»;

• «Блин, я думала, там будет настоящая картошка»;

• «А про кулоны со сгущенкой уже спрашивали?»

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