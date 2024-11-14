Tesla Cybertruck стал туристической достопримечательностью в США 14.11.2024, 9:57

Возле пикапа в Сиэтле даже устроили импровизированный мемориал.

Tesla Cybertruck стоимостью 82 000 долларов, оставленный на обочине дороги в Сиэтле, штат Вашингтон, неожиданно стал туристической достопримечательностью. Его бросили из-за отказа подвески. А шутники уже устроили у футуристического внедорожника импровизированный мемориал. Об этом пишет Daily Mail.

Благодаря своей известности он вдохновил создателей на пост на Reddit и даже получил отметку на Google Maps. В соцсетях его прозвали «CyberStuck».

Сообщается, что однажды поклонник Cybertruck столкнулся с его владельцем и обнаружил, что в машину врезался ребенок, и они все еще пытались получить страховку, чтобы либо починить машину, либо отбуксировать ее.

Некоторые посетители установили импровизированные мемориалы вокруг погибшего CyberTruck, включая фальшивый каменный крест с надписью «RIP» и букет цветов.

«Я зашел туда сегодня вечером по пути на ужин. Хозяин был снаружи и был недоволен нашим присутствием. Он сказал, что ребенок врезался в его машину несколько недель назад, и он все еще пытается разобраться со страховкой, чтобы это исправить. Он сказал, что люди преследовали его и жену в течение последних нескольких дней, но он не понимает, почему», — написал пользователь Reddit.

Тот пояснил, что его брошенная машина стала достопримечательностью — и владелец пришел в ярость. Вскоре после этого городские власти разместили на лобовом стекле оранжевую наклейку, уведомляющую владельца о том, что транспортное средство будет эвакуировано, если его не переместят.

Но владелец не отреагировал на уведомление. Вскоре Cybertruck был отбуксирован в неизвестное место.

До сих пор неясно, что стало причиной поломки Cybertruck в Сиэтле.

Однако, по данным Driven Car Guide, некоторые владельцы футуристических электромобилей столкнулись с неожиданными проблемами, указывающими на недостатки конструкции, включая неисправности подвески.

Судя по всему, именно неисправность подвески привела к тому, что этот CyberTruck застрял на обочине дороги в Сиэтле, а его задние колеса оказались неестественно направлены внутрь.

Tesla Cybertruck сталкивается с проблемами с момента запуска в ноябре 2023 года, одна из которых произошла в июне и привела к отзыву более 11 000 автомобилей. Отзыв последовал за сообщениями о том, что чехол педали акселератора соскользнул и зацепился за ковер.

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