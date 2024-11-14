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Германия запретила принимать российский СПГ в своих портах

  • 14.11.2024, 12:46
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Германия запретила принимать российский СПГ в своих портах

Российский экспорт может серьезно пострадать.

Правительство Германии запретило государственным СПГ-терминалам получать газ из России, так как это противоречит интересам страны и ее стремлению полностью избавиться от зависимости от России в энергетической сфере. Российский экспорт СПГ в целом может пострадать в результате торговых договоренностей между Евросоюзом и новой президентской администрацией США.

Компания Deutsche Energy Terminal проинформировала правительство, что ее терминал в городе Брунсбюттель готовится в воскресенье принять груз из России. В ответ министерство экономики дало указание «не принимать никаких поставок российского СПГ… и отказывать в их приеме впредь до особого уведомления», говорится в письме, с которым ознакомилась Financial Times.

Запрет принят с целью защитить «общественные интересы», говорится в документе. Если разрешить получение СПГ из России, это будет противоречить самой идее строительства импортных терминалов, которая заключается в том, чтобы сделать Германию и ЕС в целом «независимыми от российского газа», заявило министерство экономики.

Лишившись российского трубопроводного газа в 2022 г., Германия быстро построила несколько импортных СПГ-терминалов. До сих пор они не принимали российское топливо, хотя у немецкой компании Sefe есть долгосрочный контракт на его закупку у «Ямал СПГ». Но, по данным Kpler, она направляет почти все объемы на терминал во Франции, которая после регазификации транспортирует газ по трубопроводам в другие европейские страны. Германия стала получать трубопроводный газ из Франции в октябре 2022 г.

Франция, Испания и Бельгия — основные получатели российского СПГ. Импортирующие его компании работают по долгосрочным контрактам и могут прекратить их исполнение только в случае общеевропейского запрета. Пока ввести такой запрет призвала только Бельгия. Но СПГ может стать разменной картой на торговых переговорах между ЕС и администрацией нового президента США Дональда Трампа, которые намерен продвигать международные интересы американских энергетиков. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила в прошлую пятницу:

«Мы все еще получаем много СПГ из России, почему бы не заменить его американским, который для нас дешевле и снижает наши цены на энергоресурсы? Мы вполне можем обсудить этот вопрос».

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