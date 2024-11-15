The Hill: США имеют технологии, которые далеко превышают человеческие возможности 15.11.2024, 16:50

Источники в Пентагоне рассказали о секретной программе Immaculate Constellation.

Офис Пентагона по НЛО (AARO) в 2023 году получил 757 сообщений о неустановленных аномальных явлениях (UAP).

Как пишет The Hill со ссылкой на рассекреченный отчет, фиксируется резкое увеличение количества наблюдений и свидетельств свидетелей. При этом экс-чиновники Минобороны утверждают, что Штаты имеют технологии, которые далеко превышают человеческие возможности.

Отмечается, что только 118 случаев приписали воздушным шарикам, птицам и беспилотникам, тогда как еще сотни - стоят в очереди на проверку. Хотя в целом ведомство расследует 1652 случая, офис отметил в отчете, что «не обнаружил никаких доказательств инопланетных существ, активности или технологий».

«Безусловно есть аномалии, но мы не смогли установить связь с внеземным», - сказал Джон Кослоски, директор AARO.

Часто им сообщают о спутниках «Старлинк» и других объектах на низкой околоземной орбите. В то же время издание акцентирует, что соответствующий отчет появился через день после того, как подкомитет Палаты представителей по надзору и подотчетности заслушал свидетелей, которые утверждали, что правительство США скрывает доказательства внеземных технологий.

Луис Элизондо, бывший руководитель ныне несуществующей Программы расширенной аэрокосмической идентификации угроз, заявил Конгрессу, что правительство стремится «скрыть тот факт, что мы не одиноки в космосе».

«Прогрессивные технологии, созданные не нашим правительством - или любым другим правительством - контролируют чувствительные военные объекты по всему миру. Кроме того, США обладают технологиями UAP, как и некоторые наши противники», - утверждает он.

Журналист Майкл Шелленбергер заявил законодателям, что источники в Пентагоне рассказали ему о секретной программе Immaculate Constellation, которая собирала высококачественные изображения UAP. Эти показания дополняют прошлогодние заявления майора в отставке Дэвида Груша, который ранее был частью оперативной группы UAP Пентагона и бывшим офицером разведки ВВС и Национального агентства геопространственной разведки.

Военный говорил, что американские власти запустили секретную программу обратного проектирования нечеловеческого материала из мест крушения кораблей UAP.

Как известно, некоторые из важных наблюдений до сих пор остаются без объяснений. В частности, случай с пилотами ВМС в 2004 году, когда неизвестный объект увидели у побережья южной Калифорнии.

В то же время AARO отмечает, что пока ей не известно о «передовых иностранных боевых возможностях или прорывных аэрокосмических технологиях». По словам Кослоски, UAP, которые содержат прорывные технологии, остаются загадкой, «вне современного уровня возможностей и того, что мы можем достичь в ближайшие пару лет».

«Мы недостаточно полностью понимаем это явление, чтобы сказать, является ли это прорывной технологией. Поэтому это очень небольшой процент наших общих случаев, которые после первоначального анализа все еще имеют аномальные характеристики, к которым можно приписать прорывные технологии. Это менее двух с половиной процентов наших случаев, и мы все еще их изучаем», - добавил он.

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