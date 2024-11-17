Эксперты назвали девять автомобилей, которые лучше не покупать новыми 17.11.2024, 15:41

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Эти подержанные авто могут стать отличной альтернативой моделям из салона.

У новых автомобилей есть множество плюсов по сравнению с подержанными транспортными средствами. Среди них гарантия на обслуживание и лучшее состояние. Тем не менее водителям не всегда стоит переплачивать.

Эксперты назвали 9 автомобилей, которые не нужно покупать новыми, пишет GOBankingRates.

Toyota Camry

Toyota Camry является очень популярной моделью в США и других странах мира. Это седан бизнес-класса, которому есть что предложить покупателям.

«Camry чрезвычайно долговечны. В течение первых пяти лет они обесцениваются довольно быстро, но после этого периода седан очень хорошо сохраняет свою стоимость», - рассказал дилер подержанных автомобилей Марк Бенеке.

На основе данных о ценах на модель с сайта Car and Driver, выяснилось, что Toyota Camry с пробегом можно приобрести на 40% дешевле новой модели. Спустя несколько лет автомобиль сохранит большую часть своей стоимости.

Hyundai Elantra

Hyundai Elantra доступнее конкурентов и предлагает богатое оснащение для своего сегмента. Эту модель можно выгодно приобрести на вторичном рынке.

«Подержанные автомобили очень долговечные, экономные, простые в обслуживании и стоят гораздо дешевле», - сказал Марк Бенеке.

Отмечается, что подержанный Hyundai Elantra 2018 года выпуска можно купить на 50% дешевле новой модели, согласно объявлениям о продажах авто с пробегом на портале Carfax.

Mazda3

В США автомобли Mazda быстро теряют свою стоимость. Поэтому на вторичном рынке можно выгодно приобрести модель с пробегом.

«Это отличный вариант для тех, кто хочет приобрести автомобиль, на который можно положиться в течение длительного времени, по очень доступной цене», - заявил Марк Бенеке.

Как и Hyundai Elantra, подержанная Mazda3 2018 года выпуска обойдется на 50% дешевле нового авто.

Toyota Tacoma

Toyota Tacoma отлично сохраняет свою стоимость при перепродаже. По словам, Марка Бенеке, даже пикапы 2001 года выпуска можно найти дороже моделей 2010 года и младше от других брендов, если у авто отличное состояние.

Отмечается, что Toyota Tacoma медленно дешевеет, но пикап с пробегом обойдется значительно дешевле новой модели.

Chevrolet Silverado 1500

Марк Бенеке считает, что новый Chevrolet Silverado 1500 стоит слишком дорого. Поэтому он рекомендует обратить внимание на пикапы с пробегом, которые все еще способны прослужить долгие годы без серьезных поломок.

Honda Accord

Honda Accord имеет репутацию надежного автомобиля и конкурирует с Toyota Camry. Эксперт отмечает, что эта модель также хорошо сохраняет свою стоимость.

«Honda Accord хорошо зарекомендовала себя среди наших клиентов с точки зрения безопасности, долговечности и доступности», - подчеркнул Бенеке.

Honda Civic

Автомеханик и владелец JB Motor Works Джон Лин поделился, что Honda Civic является надежным и экономным автомобилем. Он также отметил высокий уровень практичности модели.

По словам эксперта, Honda Civic 2018 года с пробегом до 65 000 км обойдется примерно в 15 500 долларов. Это намного дешевле, чем новая модель.

Toyota RAV4

Джон Лин рекомендует приобрести подержанный Toyota RAV4 вместо новой модели. Он заявил, что этот автомобиль хорошо сохраняет свою стоимость и надежнее многих конкурентов.

В издании подчеркнули, что Toyota RAV4 2018 года выпуска с пробегом около 80 000 км можно купить на 25% дешевле новой модели.

Subaru Outback

Subaru Outback отлично сохраняет свою стоимость, считает Джон Лин. Он добавил, что у модели меньше проблем, чем у многих других подержанных автомобилей.

По подсчетам издания, Subaru Outback 2018 года выпуска можно купить примерно на 25% дешевле нового кроссовера.

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