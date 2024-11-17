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В Беларуси все чаще репрессируют жителей регионов

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  • 17.11.2024, 20:42
  • 1,692
В Беларуси все чаще репрессируют жителей регионов

Особенно в Гомельской области.

Под репрессии в Беларуси все больше стали попадать жители регионов. С начала осени административные суды там проходят чаще, чем в Минске, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Самым репрессивным регионом на эту осень является Гомельская область — по административным делам там осудили не менее 337 человек. Только в Речице административки получили не менее 98 человек.

На втором месте Брестская область. Там прошло как минимум 278 политических судебных процессов, большая часть из них была в Бресте. Причем именно в этом городе судили тех, кого задержали на границе по возвращении в Беларусь. Силовики активно преследовали и жителей Барановичей — 56 случаев.

Также массовые суды прошли в Борисове, Волковыске, Глубоком, Добруше, Жлобине, Лепеле, Мозыре, Новополоцке, Орше, Пинске и других городах, сообщают правозащитники. Всего за последние два с половиной месяца они зафиксировали 1452 случая репрессий (аресты, обыски, административные суды и т.д.).

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