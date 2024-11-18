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В Беларуси разгоняется инфляция

  • 18.11.2024, 9:01
В Беларуси разгоняется инфляция

Это признали даже лояльные властям эксперты.

Инфляция в Беларуси в октябре составила 5,9% годовых. Месяцем ранее этот показатель составлял 6%. То есть в целом в годовом выражении наблюдается замедление роста цен. Однако эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР), лояльные белорусским властям, обращают внимание на то, что есть несколько показателей, которые показывают, что с ценами не все так хорошо, как хотелось бы.

«Основным фактором роста цен стало удорожание нерегулируемых услуг. Инфляция (на них. — Прим. ред.) в услугах повысилась до 6% годовых в октябре после 5,6% годовых в сентябре, — отмечают в ЕАБР. — Заметный рост цен на нерегулируемые услуги обусловлен существенным увеличением затрат на оплату труда и высоким уровнем потребительского спроса».

В ЕАБР обращают внимание на то, что продолжает ускоряться базовая инфляция, которую рассчитывают без учета сезонности, — до 5,3% годовых в октябре. Для сравнения: в сентябре этот показатель был на уровне 5,1%, а в августе — 4,8%.

«В товарном сегменте инфляция оставалась умеренной благодаря воздействию мер ценового регулирования. Инфляция продовольственной корзины составила 7,2% г/г в октябре после 7,5% г/г в сентябре — ключевым фактором стало снижение цен на овощи. Незначительно замедлилась инфляция непродовольственных товаров — до 4,1% г/г в октябре после 4,2% г/г в сентябре.

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