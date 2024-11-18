Боррель: США разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь РФ 2 18.11.2024, 21:50

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ВСУ могут использовать ракеты дальностью до 300 км.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что администрация США разрешила вооруженным силам Украины использование ракет дальностью до 300 км для ударов по территории России.

Эта тема, по словам Борреля, обсуждалась на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Он сказал, что на встрече не приняли общего решения об отмене ограничений на удары западным оружием по территории России. Каждая страна будет решать сама, добавил господин Боррель.

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