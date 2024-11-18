закрыть
18 ноября 2024, понедельник, 22:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Боррель: США разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь РФ

2
  • 18.11.2024, 21:50
  • 1,040
Боррель: США разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь РФ

ВСУ могут использовать ракеты дальностью до 300 км.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что администрация США разрешила вооруженным силам Украины использование ракет дальностью до 300 км для ударов по территории России.

Эта тема, по словам Борреля, обсуждалась на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Он сказал, что на встрече не приняли общего решения об отмене ограничений на удары западным оружием по территории России. Каждая страна будет решать сама, добавил господин Боррель.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев