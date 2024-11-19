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Дальнобойные удары вглубь РФ: США ответили Пескову, Захаровой и Соловьеву

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  • 19.11.2024, 10:23
  • 3,896
Дальнобойные удары вглубь РФ: США ответили Пескову, Захаровой и Соловьеву

Новость вызвала нервную реакцию в Кремле.

Решение Белого дома относительно дальнобойных ударов американскими ракетами по Курщине — это «мягкий ответ» на эскалацию Россией использования войск КНДР в войне против Украины.

Аналитики из Института изучения войны проанализировали реакцию Кремля на позволение со стороны США бить вглубь РФ дальнобойными ракетами ATACMS.

Вчера в пресс-службе Путина заявили, что такое решение Байдена — это «подливание масла в огонь». Удары ВСУ американскими ракетами по территории РФ — это «новый виток напряженности». Песков также повторил слова Путина о том, что такое позволение со стороны США — прямое вовлечение стран НАТО в войну.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также вспомнила сентябрьские слова Путина о дальнобойном оружии. Также она заявила, что ответ РФ будет «адекватным и ощутимым». С аналогичными заявлениями выступили депутаты Госдумы РФ и сенаторы Совфеда РФ.

При этом отдельные политики и пропагандисты Кремля напомнили, что в Белом доме еще не выступили с официальным заявлением относительно ударов американским оружием по территории РФ.

Так, Захарова и Соловьев заявили, что западная пресса непонятно на кого ссылается в новостях относительно дальнобойных ударов по РФ. Также известно, что ни Киев, ни Вашингтон официально не подтвердили информацию о дальнобойных ударах вглубь РФ. Известно только то, что в США обеспокоены вовлечением войск из КНДР в войну против Украины.

Еще 17 ноября президент Украины в вечернем видеообращении также официально не подтвердил новости СМИ о дальнобойных ударах. При этом он также заявил, что такие вещи не анонсируются, а «ракеты скажут сами за себя».

Представитель Совета нацбезопасности США также не подтвердил новости СМИ о разрешении Украине бить американскими ракетами по РФ. При этом Джонатан Файнер заявил, что Кремль совершил очередной массированный обстрел Украины в ночь на 17 ноября. Файнер дал понять Пескову, что огонь был «зажжен», когда Путин вторгся в Украину.

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