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«Денег в казне Лукашенко нет вообще»

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  • 19.11.2024, 16:01
  • 3,026
«Денег в казне Лукашенко нет вообще»

Остается лезть в чужие карманы.

Денег в казне Лукашенко нет вообще, пишет Telegram-канал «Ник и Майк». В кредит и просто так никто не дает. Остается лезть в чужие карманы.

И тут в голову пришла старая-новая идея. Директивным путем заменить менеджмент на частных предприятиях. Именно этому призвана служить «новая» инициатива о согласовании (в самом мягком варианте) назначений руководителей частных предприятий на уровне низших агрошарфюреров из райисполкомов.

Понятно, что не придут за всеми и сразу. Начнут с крупных, потом будут средние и в конце концов малые предприятия. Задача у нового менеджмента будет простая – латать дырявые местные бюджеты. Однако ж Лукашенко невдомек, что именно бизнес сейчас «кормит» крепких хозяйственников. А предлагаемый шаг его просто уничтожит.

Даже Головченко в шоке.

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