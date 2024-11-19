«Денег в казне Лукашенко нет вообще»5
- 19.11.2024, 16:01
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Остается лезть в чужие карманы.
Денег в казне Лукашенко нет вообще, пишет Telegram-канал «Ник и Майк». В кредит и просто так никто не дает. Остается лезть в чужие карманы.
И тут в голову пришла старая-новая идея. Директивным путем заменить менеджмент на частных предприятиях. Именно этому призвана служить «новая» инициатива о согласовании (в самом мягком варианте) назначений руководителей частных предприятий на уровне низших агрошарфюреров из райисполкомов.
Понятно, что не придут за всеми и сразу. Начнут с крупных, потом будут средние и в конце концов малые предприятия. Задача у нового менеджмента будет простая – латать дырявые местные бюджеты. Однако ж Лукашенко невдомек, что именно бизнес сейчас «кормит» крепких хозяйственников. А предлагаемый шаг его просто уничтожит.
Даже Головченко в шоке.