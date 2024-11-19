Лукашенко хочет, чтобы главы райисполкомов назначали и руководителей частных предприятий 17 19.11.2024, 16:52

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В Беларуси узаконят рэкет?

Лукашенко хочет, что чиновники назначали руководителей частных предприятий, не принадлежащих государству.

При этом он уточнил, что полномочия должны относиться ко всему исполкому. Председатель должен вносить предложения, а исполком их утверждать.

Лукашенко потребовал подготовить законодательный акт, в котором будут прописаны его предложения.

Telegram-канал «Ник и Майк» считает, что подобные назначенцы будут латать дырявые местные бюджеты, отжимая собственность предприятий.

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