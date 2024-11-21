Политолог: Лукашенко остался без денег 2 21.11.2024, 8:04

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Теперь в Беларуси узаконят рейдерские захваты.

Лукашенко хочет, чтобы чиновники назначали руководителей частных предприятий, не принадлежащих государству.

Зачем понадобилась эта мера? Об этом сайт Charter97.org поговорил с политологом Анатолием Котовым:

— Эта мера говорит о двух вещах. Первое — в местных бюджетах совсем нет денег. Соответственно, нужно где-то их искать. Если раньше эти дыры в бюджете помогали латать внешние, даже не то что бы заимствования, а фактически безвозвратные субсидии, в первую очередь — от Российской Федерации, то в этом году пока денег, на которые Лукашенко рассчитывал, он от России не получил.

Не из своего же кармана ему финансировать вертикаль и покрывать дефицит. Остается вариант залезть в карман к тем, у кого, как считает Лукашенко, деньги есть, то есть у частных предприятий. Государственные в этом плане находятся вообще в полубанкротном состоянии, даже флагманы, которые раньше финансировали бюджет, в первую очередь — это нефтепереработка и калийка.

Вторая причина, почему такое решение продавливается, это, по сути дела, желание контролировать вообще все и вся. Последний оазис хоть какой-то независимости фактически уничтожается. Получается ситуация, что таким образом любой бизнес (фактически рейдерским захватом) очень легко перевести от одного собственника, одной команды управляющих — к другому.

Для этого даже не нужны никакие проверки или наезды со стороны каких-то контролирующих органов. Достаточно фактически одного росчерка пера председателя райисполкома, или исполкома как коллективного органа, и никому ничего не нужно объяснять. Мол, просто мы хотим, чтобы вашим бизнесом руководил другой человек. Но он будет заниматься не развитием бизнеса, а исключительно выполнением указаний местной вертикали власти.

Я вижу две причины: желание все контролировать и поиск денег, которые привели к такому абсурдному решению. И оно, скорее всего, будет выполнено, потому что хоть правительство пыталось возражать, но на совещании было четко указано, что правительство не право.

— Как это будет выглядеть на практике?

— Во-первых, для этого нужно принять какой-то нормативный правовой акт, указ или закон, который наделит председателя или районный исполком соответствующими полномочиями. А когда все будет принято — начнется веселье.

Получается, что формально председатели райисполкомов должны будут выдать какие-то решения о согласовании всех ранее назначенных директоров. Я не знаю, сколько частных субъектов хозяйствования в Беларуси, но это большой объем работы. Либо они должны будут ограничиться тем, что согласовывать вновь назначаемых и пройтись по отдельным, наиболее, скажем так, жирным кусочкам чужой собственности.

С одной стороны, такие меры нарушают самый главный принцип неприкосновенности частной собственности. С другой стороны, они создают очень серьезные предпосылки для коррупционной составляющей. То есть какая-то часть этих согласований явно будет проходить за взятки, лоббизм и так далее. Вводится фактически налог на собственника и директора за право управлять своим собственным бизнесом.

— Каких еще подобных решений можно ждать белорусам?

— Наверное, уже просто нечему удивляться. Государство, которое построил белорусский режим, все более и более становится тоталитарным, где каждый человек с рождения уже должен этому государству и должен быть благодарен за то, что государство позволило ему родиться.

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