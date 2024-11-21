В Гомеле судили «легенду Ветковского музея» 21.11.2024, 15:03

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Приговор известному краеведу вынес бывший следователь.

Бывший сотрудник Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Шклярова, известный экскурсовод Александр Никитин был приговорен к лишению свободы по обвинению в участии в протестах. Это следует из данных Гомельского областного суда, где 22 ноября будет рассматриваться апелляция на решение суда Железнодорожного района, сообщает «Флагшток».

По информации правозащитников «Вясны», Александра осудили в конце сентября по статье о «грубом нарушении общественного порядка» (ч. 1 ст. 342 УК). Приговор вынес Денис Кузенек, который стал судьей буквально несколько месяцев назад: по крайней мере, в конце мая 2024 года он еще был стажером.

Ранее Кузенек много лет работал следователем. Согласно упоминаниям в госСМИ, в 2017 году он был начальником Гомельского районного отдела Следственного комитета (РОСК), а как минимум до начала 2023 года занимал должность начальника Речицкого РОСК и имел звание полковника юстиции.

Точный срок, к которому приговорили Александра, правозащитникам неизвестен. Ранее его привлекали по административной статье за подписку на «экстремистскую» страницу. Это произошло в начале мая. С тех пор его соцсети не обновлялись.

Предполагается, что изначально Никитина задержали за «подписки», а при проверке телефона могли найти снимки с протестов 2020 года, что и стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Александра называли «легендой Ветковского музея», «любимым экскурсоводом». Он увлекался краеведением с юности, участвовал в экспедициях и собирал старинные вещи, некоторые из которых приобретал за собственные деньги.

В последнее время Александр не работал в музее. Его призвали в армию в конце 2022 года, и после службы он не вернулся на работу. По данным «Флагштока», незадолго до ареста он успел поработать на государственном телевидении. До этого он неоднократно давал комментарии госСМИ.

Апелляцию по делу Никитина в областном суде будет рассматривать председатель судебной коллегии Василий Бегун.

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