Путин услышал окрик из Пекина 11 Александр Немец

23.11.2024, 15:14

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Китай предупредил Москву.

Москва яростно отреагировала на решение президента США Байдена разрешить Киеву использовать поставленные США ракеты дальнего радиуса действия (ATACMS) для нанесения ударов по территории России впервые с момента вторжения в Украину. Этот шаг привел к усилению ядерной риторики России после того, как 19 ноября Украина запустила шесть ракет (ATACMS) по Брянской области. (В результате в городе Карачев были взорваны большие российские склады боеприпасов.) Лавров заявил, что война (в Украине) вступила в «качественно новую фазу» и стала «войной Запада против России».

Путин же подписал указ, «позволяющий Москве применять ядерное оружие против неядерных государств, которые сами поддерживаются ядерными державами, что открывает путь к потенциальной катастрофе». В ответ Пекин 20 ноября призвал к «спокойствию» и «сдержанности» во время очередной пресс-конференции официального представителя МИДа Линь Цзяня. Китай также пообещал сыграть «конструктивную роль» в прекращении конфликта. «В нынешней ситуации все соответствующие стороны должны сохранять спокойствие и сдержанность и совместно добиваться деэскалации и снижения стратегических рисков путем диалога и консультаций», – сказал пресс-секретарь Линь.

«Подчеркну, что Китай призывает все стороны к деэскалации ситуации и стремлению к политическому урегулированию украинского кризиса. Эта позиция остается неизменной. Китай будет и впредь играть конструктивную роль в этом направлении». (конец сообщения)

В переводе на простой человеческий язык это, пожалуй, звучит так: «Эй ты, московская скотина, заткнись или мы надаем тебе по заднице!») В очередной раз Пекин поставил Путина на место.

Стоит вернуться к событиям середины февраля 2022 года. Тогда, во время Пекинской Зимней Олимпиады, Путин буквально вырвал у Си Цзиньпин разрешение вторгнуться в Украину. (Я не снимаю ответственности за развязывание Войны с Си Цзиньпина, впрочем, как и с Джо Байдена и других западных лидеров).

Но в этот момент Си Цзиньпин потребовал у Путина (и Путин, очевидно, обещал), чтобы Война была короткой и чтобы ядерное оружие ни в коем случае не было применено.

Начиная с осени 2022 года, после разгрома рашистов в Харьковской области и в Херсонской области, Путин несколько раз тянулся к «красной кнопке». И всякий раз из Пекина следовал окрик «Не сметь!» И Путин всякий раз повиновался. Очевидно, он не посмеет ослушаться Пекина, по части «ядерной кнопки», и в этот раз.

Но Пекину теперь этого мало. Пекин, теперь, хочет как можно скорее закончить Войну. И при этом не слишком считается с позицией и интересами Путина. Ведь не посчитался Путин с позицией и интересами Пекина, вовлекая Северную Корею в Войну и «переключая» ее с Пекина на Москву!

В Лиме, на саммите стран АРЕС, несколько дней назад, Си встретился с Байденом и, очевидно, обсудил возможности быстрейшего окончания Войны.

Сразу после этого Си Цзиньпин, в ходе саммита «двадцатки» в Рио-де-Жанейро встретился с ближайшими друзьями – Лула да-Сильвой и Макроном, и с ними также обсудил этот важнейший вопрос.

Иначе говоря, «Клуб друзей мира», созданный еще в конце сентября 2024 года, уточнил свою позицию и выработал осторожные планы на ближайшее будущее.

Проблему окончания Войны, среди прочих вопросов, Си обсудил и на встрече с канцлером Шольцом.

Какие же меры предпримет Китай в ближайшее время для окончания Войны?

Для начала, Китай ужесточает контроль над поставками в РФ «товаров двойного назначения». Они не должны попадать в РФ не только «по прямой», но и через «третьи страны».

А вот другое сообщение: «В России остановлен огромный завод по выпуску телевизоров любимых россиянами марок».

Это было одно из последних серьезных предприятий с китайским капиталом в РФ. Я думаю, это можно рассматривать как предупреждение Путину.

Но такие предупреждения на Путина не действуют. Значит, Пекин прибегнет к более жестким действиям. Пекин имеет в Москве много платных агентов на высшем уровне. Пекин, без преувеличения, жестко контролирует ситуацию в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке РФ.

В любом случае, Путина и его ближайшее окружение, из самых отмороженных, ждут крупнейшие неприятности.

Александр Немец, kasparov.ru

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