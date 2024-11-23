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Путин услышал окрик из Пекина

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  • Александр Немец
  • 23.11.2024, 15:14
  • 8,286
Путин услышал окрик из Пекина

Китай предупредил Москву.

Москва яростно отреагировала на решение президента США Байдена разрешить Киеву использовать поставленные США ракеты дальнего радиуса действия (ATACMS) для нанесения ударов по территории России впервые с момента вторжения в Украину. Этот шаг привел к усилению ядерной риторики России после того, как 19 ноября Украина запустила шесть ракет (ATACMS) по Брянской области. (В результате в городе Карачев были взорваны большие российские склады боеприпасов.) Лавров заявил, что война (в Украине) вступила в «качественно новую фазу» и стала «войной Запада против России».

Путин же подписал указ, «позволяющий Москве применять ядерное оружие против неядерных государств, которые сами поддерживаются ядерными державами, что открывает путь к потенциальной катастрофе». В ответ Пекин 20 ноября призвал к «спокойствию» и «сдержанности» во время очередной пресс-конференции официального представителя МИДа Линь Цзяня. Китай также пообещал сыграть «конструктивную роль» в прекращении конфликта. «В нынешней ситуации все соответствующие стороны должны сохранять спокойствие и сдержанность и совместно добиваться деэскалации и снижения стратегических рисков путем диалога и консультаций», – сказал пресс-секретарь Линь.

«Подчеркну, что Китай призывает все стороны к деэскалации ситуации и стремлению к политическому урегулированию украинского кризиса. Эта позиция остается неизменной. Китай будет и впредь играть конструктивную роль в этом направлении». (конец сообщения)

В переводе на простой человеческий язык это, пожалуй, звучит так: «Эй ты, московская скотина, заткнись или мы надаем тебе по заднице!») В очередной раз Пекин поставил Путина на место.

Стоит вернуться к событиям середины февраля 2022 года. Тогда, во время Пекинской Зимней Олимпиады, Путин буквально вырвал у Си Цзиньпин разрешение вторгнуться в Украину. (Я не снимаю ответственности за развязывание Войны с Си Цзиньпина, впрочем, как и с Джо Байдена и других западных лидеров).

Но в этот момент Си Цзиньпин потребовал у Путина (и Путин, очевидно, обещал), чтобы Война была короткой и чтобы ядерное оружие ни в коем случае не было применено.

Начиная с осени 2022 года, после разгрома рашистов в Харьковской области и в Херсонской области, Путин несколько раз тянулся к «красной кнопке». И всякий раз из Пекина следовал окрик «Не сметь!» И Путин всякий раз повиновался. Очевидно, он не посмеет ослушаться Пекина, по части «ядерной кнопки», и в этот раз.

Но Пекину теперь этого мало. Пекин, теперь, хочет как можно скорее закончить Войну. И при этом не слишком считается с позицией и интересами Путина. Ведь не посчитался Путин с позицией и интересами Пекина, вовлекая Северную Корею в Войну и «переключая» ее с Пекина на Москву!

В Лиме, на саммите стран АРЕС, несколько дней назад, Си встретился с Байденом и, очевидно, обсудил возможности быстрейшего окончания Войны.

Сразу после этого Си Цзиньпин, в ходе саммита «двадцатки» в Рио-де-Жанейро встретился с ближайшими друзьями – Лула да-Сильвой и Макроном, и с ними также обсудил этот важнейший вопрос.

Иначе говоря, «Клуб друзей мира», созданный еще в конце сентября 2024 года, уточнил свою позицию и выработал осторожные планы на ближайшее будущее.

Проблему окончания Войны, среди прочих вопросов, Си обсудил и на встрече с канцлером Шольцом.

Какие же меры предпримет Китай в ближайшее время для окончания Войны?

Для начала, Китай ужесточает контроль над поставками в РФ «товаров двойного назначения». Они не должны попадать в РФ не только «по прямой», но и через «третьи страны».

А вот другое сообщение: «В России остановлен огромный завод по выпуску телевизоров любимых россиянами марок».

Это было одно из последних серьезных предприятий с китайским капиталом в РФ. Я думаю, это можно рассматривать как предупреждение Путину.

Но такие предупреждения на Путина не действуют. Значит, Пекин прибегнет к более жестким действиям. Пекин имеет в Москве много платных агентов на высшем уровне. Пекин, без преувеличения, жестко контролирует ситуацию в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке РФ.

В любом случае, Путина и его ближайшее окружение, из самых отмороженных, ждут крупнейшие неприятности.

Александр Немец, kasparov.ru

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