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Грузинская оппозиция призывает ночевать перед зданием парламента

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  • 23.11.2024, 22:17
Грузинская оппозиция призывает ночевать перед зданием парламента

Большой протест объявлен на 25 ноября.

Грузинская оппозиция анонсировала большую акцию протеста в Тбилиси одновременно с первым заседанием нового парламента, которое запланировано на 25 ноября.

Об этом сообщает «Новости-Грузия».

Протестующих призывают собираться еще вечером в воскресенье на площади Республики, оттуда акция отправится ночевать перед парламентом.

На 25 ноября в Тбилиси запланировано еще три отдельные акции, требованиями которых также будет проведение новых парламентских выборов – Марш женщин с площади Свободы, шествие преподавателей университета Илии и шествие представителей культурно-художественной сферы.

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