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Взрывы в Курске и Курчатове: стая ATACMS атаковала Курскую область

  • 24.11.2024, 8:36
  • 4,316
Взрывы в Курске и Курчатове: стая ATACMS атаковала Курскую область

Удар нанесен и по другим регионам РФ.

23 ноября в Курской области сложилась «взрывная обстановка». Стая американских ракет устроила террор по объектам РФ. Об этом сообщил Z-блогер Alex Parker Returns, передает «Фокус».

«По Курской области нанесены удары ATACMS. Около 6 ракет. Работает ПВО. Угрозы «Пыпы» (так россияне называют президента РФ В. Путина — ред.) не сработали. Ведь и подумать никто не мог», — написал блогер.

В сети россияне пишут о ракетной атаке и сообщают о налете около 10 ATACMS. В сети также сообщили со ссылкой на жителей Курской области, что взрывы раздавались в городах Курск и Курчатов.

Также в соцсети появилось фото вероятного попадания ATACMS по объекту в Курской области.

Местные власти заявляли еще с вечера накануне о якобы угрозе ракетных ударов. Затем было объявлено о работе ПВО.

Позже губернатор Курской области по меньшей мере дважды объявлял то об отбое опасности ракетной атаки, то снова о такой угрозе.

Кроме того, он также рассказал об опасности атак с применением беспилотников по области.

Уже ночью российский чиновник отчитался о якобы сбитии средствами ПВО в Курской области двух ракет и 27 беспилотников. И призвал местных жителей «не приближаться к обломкам». Добавим, что данные ракеты и БПЛА, по его словам - украинские.

Липецкая область

В этом российском регионе местные власти заявляли об опасности воздушной атаки тоже и вечера субботы.

«Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка и Липецкого МО», - говорится в заявлении липецкого губернатора от 21:40 и 00:25 соответственно.

Вместе с тем липецкие Telegram-каналы писали о звуках взрывов и о работе ПВО из-за атаки дронов.

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