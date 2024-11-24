В Иордании возле посольства Израиля произошла стрельба 24.11.2024, 8:55

Ранены полицейские.

В Иордании вооруженный мужчина устроил стрельбу возле посольства Израиля. В результате инцидента были ранены трое полицейских, а сам нападавший - застрелен.

Об этом сообщает Reuters.

Gunfire Erupts Near Israeli Embassy in Amman



A shooting incident occurred near the Israeli Embassy in Amman, Jordan, late Saturday night. The incident resulted in one gunman being shot and killed by authorities after he wounded three police officers. The area has been secured by… pic.twitter.com/MYMeeo0s8m — Midnight Crier (@prepperdaves) November 24, 2024

После стрельбы в столице Иордании Аммани возле израильского посольства в воскресенье на место прибыли правоохранительные органы и машины скорой помощи. Это произошло в районе Рабия.

Полиция призвала жителей оставаться дома, поскольку сотрудники службы безопасности проводят поиски преступников, рассказал источник западных СМИ в службах безопасности.

По словам свидетелей, иорданская полиция оцепила территорию вблизи посольства Израиля.

Позже источник службы безопасности рассказал Reuters, что вооруженный мужчина был застрелен и трое полицейских - ранены после того, как инцидент со стрельбой возле израильского посольства закончился.

Личность нападающего в настоящее время не уточняется.

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