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В Иордании возле посольства Израиля произошла стрельба

  • 24.11.2024, 8:55
В Иордании возле посольства Израиля произошла стрельба

Ранены полицейские.

В Иордании вооруженный мужчина устроил стрельбу возле посольства Израиля. В результате инцидента были ранены трое полицейских, а сам нападавший - застрелен.

Об этом сообщает Reuters.

После стрельбы в столице Иордании Аммани возле израильского посольства в воскресенье на место прибыли правоохранительные органы и машины скорой помощи. Это произошло в районе Рабия.

Полиция призвала жителей оставаться дома, поскольку сотрудники службы безопасности проводят поиски преступников, рассказал источник западных СМИ в службах безопасности.

По словам свидетелей, иорданская полиция оцепила территорию вблизи посольства Израиля.

Позже источник службы безопасности рассказал Reuters, что вооруженный мужчина был застрелен и трое полицейских - ранены после того, как инцидент со стрельбой возле израильского посольства закончился.

Личность нападающего в настоящее время не уточняется.

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