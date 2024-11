В Иордании возле посольства Израиля произошла стрельба

Ранены полицейские.

В Иордании вооруженный мужчина устроил стрельбу возле посольства Израиля. В результате инцидента были ранены трое полицейских, а сам нападавший - застрелен.

Об этом сообщает Reuters.

Gunfire Erupts Near Israeli Embassy in Amman



A shooting incident occurred near the Israeli Embassy in Amman, Jordan, late Saturday night. The incident resulted in one gunman being shot and killed by authorities after he wounded three police officers. The area has been secured by… pic.twitter.com/MYMeeo0s8m