«Боюсь заказывать что-то еще, вдруг меня здесь отравят» 15 24.11.2024, 15:00

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Популярный блогер устроил разнос самым дорогим заведениям Минска.

Азамат Айталиев прославился в соцсетях в 2021 году: никому не известный российский хореограф выпустил песню, посвященную самому себе, и принялся танцевать под нее. Видео и фирменный звук Айталиева быстро стали вирусными, и он стал звездой с 3 миллионами подписчиков. В отличие от других героев мемов, которые быстро вылетают из инфополя, Азамата до сих пор не забыли благодаря его завидному упорству. Хореограф вот уже три года так и танцует под ту же самую песню. Раз в пару месяцев кто-то этому факту удивляется — блогер получает новый виток популярности.

На днях об Азамате Айталиеве снова вспомнили, но уже по другому поводу. Блогер прилетел в Минск и завалил TikTok контентом со своими прогулками по городу. Больше всего роликов вышло про кафе и рестораны. Айталиев устроил марафон по заведениям, посетив всю столичную туристическую классику: Cafe de Paris, Grand Cafe, The View, «Васильки», «Пиццу Темпо» и другие. Почти во всех танцора что-то серьезно не устроило, пишет «Онлайнер».

Самый суровый разнос Азамат устроил Grand Cafe: ему не понравились горькие листья салата в цезаре и слишком тонко нарезанная курица. О подаче блюда блогер сказал: «Будто бомжам принесли». Борщ Айталиеву показался «нормальным, как в столовке», со столовой он в целом сравнил и весь уровень обслуживания в одном из самых дорогих заведений Минска.

В «Пицце Темпо» блогер возмутился тем, что грибной суп не похож на тот, что на картинке, а салат оливье заготовлен заранее: Азамат просил убрать из него горошек, но заведение просьбу выполнить не смогло. Вообще заказ оливье без горошка, судя по всему, коронное испытание от Айталиева. Он его устраивал во всех местах, где салат есть в меню, аргументируя тем, что в достойных заведениях блюда должны делаться «из-под ножа». Требование выполнили только в «Васильках», но там блогер все равно придрался к «разбитой» посуде.

В целом Азамат не стесняется категоричных заявлений: «ужасно», «все вчерашнее, несвежее», «на вид просто „г“», «боюсь заказывать что-то еще, вдруг меня здесь отравят». Все это он на камеру высказывал официантам и администраторам, которые и мускулом не вели, спокойно отвечая на все претензии. Скандала, на который очевидно рассчитывал Айталиев (блогер нарочно критиковал даже те блюда, которые ему по факту понравились), ни в одном заведении не случилось.

Интересно, что комментаторы с Азаматом чаще всего не соглашаются и встают на защиту заведений: мол, блогер просто «зажрался», а еда и обслуживание в Минске везде на высоком уровне. Отдельно хвалят и стрессоустойчивость сотрудников: «Официанту премию, держится молодцом. Никому бы не пожелал такого клиента».

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