СБУ показала обломки экспериментальной ракеты РФ, которой та ударила по Днепру

СБУ показала обломки экспериментальной ракеты РФ, которой та ударила по Днепру3
- 24.11.2024, 18:06
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Фотофакт.
Служба безопасности Украины показала обломки новой экспериментальной баллистической ракеты, которой россияне 21 ноября атаковали Днепр. Об этом сообщило американское информационное агентство Associated Press.
AP и другим медиа показали фрагменты ракеты до того, как их забрали следователи. Встреча прошла в месте, локация которого не разглашается. Эти обломки еще не были проанализированы, сообщили сотрудники СБУ.
От российской ракеты остались обугленные и изуродованные провода и корпус размером с большую зимнюю шину, описывает агентство.
Представитель СБУ заявил, что обломки нашли следователи ведомства – и это первый случай, когда фрагменты такого вооружения обнаружили на территории Украины.
«Указанная ракета баллистическая, двигалась баллистической траекторией, на которую лишь влияло аэродинамическое сопротивление, следствием которого было повреждение, в частности, объектов гражданской инфраструктуры и инфраструктуры города Днепра», – рассказал сотрудник спецслужбы.