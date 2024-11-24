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СБУ показала обломки экспериментальной ракеты РФ, которой та ударила по Днепру

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  • 24.11.2024, 18:06
  • 5,476
СБУ показала обломки экспериментальной ракеты РФ, которой та ударила по Днепру

Фотофакт.

Служба безопасности Украины показала обломки новой экспериментальной баллистической ракеты, которой россияне 21 ноября атаковали Днепр. Об этом сообщило американское информационное агентство Associated Press.

AP и другим медиа показали фрагменты ракеты до того, как их забрали следователи. Встреча прошла в месте, локация которого не разглашается. Эти обломки еще не были проанализированы, сообщили сотрудники СБУ.

От российской ракеты остались обугленные и изуродованные провода и корпус размером с большую зимнюю шину, описывает агентство.

Представитель СБУ заявил, что обломки нашли следователи ведомства – и это первый случай, когда фрагменты такого вооружения обнаружили на территории Украины.

«Указанная ракета баллистическая, двигалась баллистической траекторией, на которую лишь влияло аэродинамическое сопротивление, следствием которого было повреждение, в частности, объектов гражданской инфраструктуры и инфраструктуры города Днепра», – рассказал сотрудник спецслужбы.

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