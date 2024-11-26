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ВСУ ударили по аэродрому в российском Таганроге

  • 26.11.2024, 10:46
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ВСУ ударили по аэродрому в российском Таганроге

Там базируются российские вертолеты К-52.

В ночь на 26 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам РФ в Ростовской области. Об этом сообщил советник городского головы оккупированного украинского Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, под прицелом Сил обороны Украины были аэродромы РФ, склады с БК и с нефтепродуктами.

«Ростовская область принимала наши ракеты. Зафиксированы взрывы и работа ПВО в Зернограде в районе аэропорта. Зафиксированы взрывы в направлении аэропорта в Таганроге с камер пригорода и камер в селе Новобессергеновка», - написал Андрющенко.

Он отметил, что в аэропорту Таганрога базируются вертолеты, в частности К-52. Также громко было в Новошахтинске и Каменске.

«Наиболее очевидное попадание, что частично подтверждаю местные - аэропорт Таганрога», - добавил советник городского головы Мариуполя.

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