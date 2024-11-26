Протестующие ворвались в столицу Пакистана, где находится Лукашенко

Протестующие ворвались в столицу Пакистана, где находится Лукашенко19
- 26.11.2024, 13:08
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Идут столкновения с силовиками.
Сторонники экс-премьера Имрана Хана вошли в столицу Пакистана Исламабад, несмотря на заслоны полицейских 26 ноября, сообщает TRT World.
Власти объявили режим ЧС после того, как бывший премьер-министр Пакистана призвал к маршу на парламент страны и сидячей забастовке с требованием освободить его из тюрьмы. Въезды в столицу на данный момент перекрыты.
Столица была закрыта с вечера субботы, мобильный интернет отключён, более 20 000 полицейских наводнили улицы, многие из них вооружены щитами и дубинками.
Сообщается, что утром 26 ноября полицейские применили резиновые пули и слезоточивый газ против протестующих.
Марш, организованный по призыву Имаран Хана, возглавил главный министр провинции Хайбер-Пахтунхва Али Амин Гандапур, который является одним из ключевых соратников этого политика. Также с ним следует третья жена заключенного политика Бушра Биби.
Отметим, в столице Пакистана с визитом находится Лукашенко.