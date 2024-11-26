«Лукашенко, от судьбы не убежишь»1
- 26.11.2024, 15:49
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Белорусский диктатор как черная метка.
Протестующие ворвались в столицу Пакистана, где c визитом находится Лукашенко. Идут столкновения с силовиками.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях довольно эмоционально отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые из них:
«От судьбы не убежишь, товарищ Фентик».
«Как это здорово! Пусть вспомнит еще раз 2020-ый. Интересно, что будет там дальше, если протестующие окружают город».
«Беги, Саня, беги».
«Забавно будет, если пакистанцы Луку посадят на кол».
«Уже с автоматом без рожка бегает или еще нет?»
«И кто теперь скажет, что эта падла бандитская, где не появляется, везде приносит беду?»
«Недавно в Бангладеш у народа всё получилось. Будем надеяться, что и в Пакистане всё получится».
«Представляете, как Лука под паранджой спрятался».