«Лукашенко, от судьбы не убежишь» 1 26.11.2024, 15:49

6,374

Белорусский диктатор как черная метка.

Протестующие ворвались в столицу Пакистана, где c визитом находится Лукашенко. Идут столкновения с силовиками.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях довольно эмоционально отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые из них:

«От судьбы не убежишь, товарищ Фентик».

«Как это здорово! Пусть вспомнит еще раз 2020-ый. Интересно, что будет там дальше, если протестующие окружают город».

«Беги, Саня, беги».

«Забавно будет, если пакистанцы Луку посадят на кол».

«Уже с автоматом без рожка бегает или еще нет?»

«И кто теперь скажет, что эта падла бандитская, где не появляется, везде приносит беду?»

«Недавно в Бангладеш у народа всё получилось. Будем надеяться, что и в Пакистане всё получится».

«Представляете, как Лука под паранджой спрятался».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com