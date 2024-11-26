закрыть
26 ноября 2024, вторник, 17:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко, от судьбы не убежишь»

1
  • 26.11.2024, 15:49
  • 6,374
«Лукашенко, от судьбы не убежишь»

Белорусский диктатор как черная метка.

Протестующие ворвались в столицу Пакистана, где c визитом находится Лукашенко. Идут столкновения с силовиками.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях довольно эмоционально отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые из них:

«От судьбы не убежишь, товарищ Фентик».

«Как это здорово! Пусть вспомнит еще раз 2020-ый. Интересно, что будет там дальше, если протестующие окружают город».

«Беги, Саня, беги».

«Забавно будет, если пакистанцы Луку посадят на кол».

«Уже с автоматом без рожка бегает или еще нет?»

«И кто теперь скажет, что эта падла бандитская, где не появляется, везде приносит беду?»

«Недавно в Бангладеш у народа всё получилось. Будем надеяться, что и в Пакистане всё получится».

«Представляете, как Лука под паранджой спрятался».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Выглядит многообещающе
Выглядит многообещающе Альфред Кох
Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов