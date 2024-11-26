Лукашенко продает России санкционные западные микросхемы 2 26.11.2024, 16:42

3,218

Детали для истребителей и ракет.

Беларусь поставляет в Россию элементы западного производства для истребителей, ракет и беспилотников, выяснили журналисты-расследователи Белорусского расследовательского центра.

Эти товары находятся под санкциями западных стран. Чтобы обойти ограничения, созданы цепочки компаний, которые связаны с окружением диктатора Лукашенко и с российскими военными предприятиями. Представители двух компаний сами рассказали журналистам, как заказать микросхемы.

Смертоносные поставки

Белoрусские компании с сентября 2022 по июнь 2024 года продали российским предприятиям микросхем более чем на $125 млн. Из них почти на $400 000 были западного производства. После начала полномасштабной войны в Украине их запрещено продавать России и Беларуси.

Однако белoрусские компании не только сами закупали микросхемы производства США и стран Евросоюза, но и перепродавали их российским фирмам. За 22 месяца из Беларуси в Россию отправили почти 10 000 микросхем западного производства.

Только в апреле 2024 года российские военные сбросили на Украину больше 3000 управляемых авиабомб, рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Для их запуска и навигации Москва использует в том числе микросхемы западного производства. Например, американской компании Intel. Эти микросхемы обнаружили в поставках из Беларуси в Россию.

Продукция Intel, может использоваться Россией для истребителей Су-35С, Су-34, беспилотников «Корсар» и ракет «Калибр».

Под руководством таможенника

Одна из белoрусских компаний, которая поставляла России микросхемы, – ООО «Алексвит лтд». С сентября 2022 по июнь 2023 года она отправила в Россию 131 микросхему американского, финского и немецкого происхождения. «Алексвит лтд» поставляет в Россию и другую санкционную продукцию, в частности шины.

Выручка компании после начала полномасштабной войны выросла примерно в три раза и в 2023 году составила около примерно $247 млн.

С конца июня 2021 года владельцем «Алексвит лтд» является Сергей Борисюк. Это бывший зампредседателя Государственного таможенного комитета Беларуси. Он также входил в экспертный совет при Таможенном комитете, где ранее работал, и возглавлял белoрусскую Ассоциацию таможенных представителей.

«Алексвит лтд» предлагает услуги по перевозке грузов из Европы через Турцию в Беларусь и Россию, таможенному оформлению автозапчастей из Европы и США для последующей продажи в России, продает свежесрезанные цветы, растения и саженцы в том числе из Евросоюза.

Компания связана с Виктором Шейманом, давним и ближайшим соратником Лукашенко. В 2021 году Шейман, который среди прочего возглавлял управление делами Лукашенко, ушёл в отставку, но всё ещё занимается делами Лукашенко в качестве спецпосланника. Компании, связанные с ним, занимаются поставками европейских автомобилей через Беларусь в Россию в обход санкций.

Корреспондент БРЦ связался с «Алексвит лтд» под видом представителя компании, которая хочет заказать до 1000 микросхем из Европы в Россию. Там ответили, что заказ слишком маленький, а компания занимается только большими объемами:

«Либо это машина, либо контейнер, а у вас микросхемы, это будет небольшая коробка».

При этом там попросили номер телефона на всякий случай и пообещали, что менеджер «Алексвит лтд» перезвонит.

Курс на «Восток»

Ещё один поставщик микросхем – белoрусская компания ООО «Логистическая Компания Восток». По подсчетам БРЦ, она продала в Россию более 1500 микросхем американского производства с декабря 2022 по март 2023 года. Всего же за это время компания экспортировала в Россию более 215 000 микросхем почти на $800 000.

Фирмой владеет Алексей Матвеев. Как минимум в 2017 – 2019 годах он работал в «Белoрусской теннисной федерации». В те годы ее возглавлял бизнесмен Сергей Тетерин, который находится под санкциями ЕС как человек из ближнего круга Лукашенко.

Тетерин импортирует некоторые товары в обход санкций и продает их по более высокой цене.

Также бизнес-партнерша Тетерина Татьяна Матвеева – сестра Алексея Матвеева. А компанией ООО «Тас Глобал», которую Матвеев возглавлял в 2017 году, с конца того же года владел Сергей Тетерин.

Рокировка продавца и покупателя

Расследователи выяснили, что «Логистическая Компания Восток» не занимается логистикой, но может помочь с таможенной очисткой документов. Так сказали корреспонденту БРЦ сотрудники самой компании в телефонном разговоре.

«Телодвижения – обыкновенные. Вы даете нам, с кем заключить контракт на покупку. Импортный контракт. Подготавливаются документы товаросопроводительные. С нашей помощью. Мы проверяем, по каким ценам, проходные они или не проходные. Дальше мы делаем таможенную очистку и реализуем вашему покупателю. Ну, точнее вам. Здесь, на территории Республики Беларусь, либо там, на территории Российской Федерации. Все через договоры купли-продажи», – сообщила представительница компании журналисту, представившемуся потенциальным клиентом.

По ее словам, при покупке товара в Европе покупателем в документах будет указана «Логистическая Компания Восток». После доставки заказа в Беларусь она станет продавцом, а покупателем в бумаги впишут реального заказчика.

Серийные экспортеры «запрещенки»

В цепочках поставок нашлись фирмы, которые имеют связи и с другими приближенными Лукашенко. Например, ООО «ОФС-Экспорт». Она с октября 2022 по февраль 2024 года продала России больше 1200 чипов. Эта компания связана с Александром Шакутиным, владельцем холдинга «Амкодор». ЕС и США ввели против бизнесмена санкции, назвав его «кошельком» Лукашенко. Шакутин продает в Беларуси и России технику с комплектующими, которые также попали под ограничения.

Еще один поставщик запрещенных микросхем в Россию – ООО «Торговый дом Экспортторг». Эта компания связана с бизнесменом Александром Зайцевым, бывшим помощником Лукашенко, говорится в пояснении к санкциям ЕС против Зайцева.

С ноября 2020 по конец мая 2021 года Зайцев владел ООО «Торговый дом Экспортторг». Затем ее собственником стал Евгений Крохотин, который больше семи лет работал в компании ООО «Стисхо» Зайцева.

По подсчетам БРЦ, «Торговый дом Экспортторг» после введения запрета и до апреля 2024 года поставил в Россию не менее 825 микросхем американского и европейского производства. Также компания поставляет в Россию немецкое моторное масло, технику Apple. Она получила и сертификаты о ввозе мяса из Испании.

Звенья оборонной цепи

В России одним из покупателей микросхем является компания ООО «Балтэлектрон». Она компания находится под американскими санкциями как поставщик микроэлектроники двойного назначения и других технологий для оборонной промышленности РФ. Компания называет себя «первым звеном в цепочке импорта радио-электронных компонентов» на территорию России.

«Балтэлектрон» в 2022-2023 годах закупал микросхемы у трех беларусских компаний: ООО «Чип Экспресс», ООО «Чипимпорт» и ООО «Электросейл». Эти три компании связаны между собой. В разное время их директорами и владельцами были одни и те же люди: белoрусы Дмитрий Савошинский, Виктор Цыбулько, Михаил Рехмунов, Евгений Криволапов и Владимир Колонсков.

«Чипимпорт» был ликвидирован в феврале 2024 года.

Еще одна белoрусская компания, которая поставляла России микросхемы – ООО «СД Электро». Покупатель этих товаров – российская компания ООО «Грин-Чип». Клиенты «Грин-Чип» сотрудничают с российскими властями и военно-промышленным комплексом. Об этом БРЦ рассказал источник в налоговой службе России.

Каналы поставок

Журналист БРЦ связался с «Грин-Чип» под видом покупателя микросхем. Там рассказали, что возможны поставки под заказ из США, Германии, Малайзии и Тайваня. На оставленный журналистом номер позже позвонили с белoрусского номера телефона. Собеседник представился Денисом, который связывается из-за заявки, оставленной в «Грин-Чип».

По его словам, «такой вид товара» идет под заказ. Если он есть на стоках, поставка займет 6-10 недель, если же нужно заказать изготовление сложных компонентов – то 12-15 недель и еще две-три недели потребуется на доставку.

«В Европе есть компания, которая консолидирует европейский склад, и потом сюда товар приезжает. То есть два пути – либо через Европу, либо через Азию. В зависимости от того, какие микросхемы», – сказал звонивший.

Заказ микросхем не несет в себе рисков, заверил Денис: «Просто вышлите запрос с перечислением того, что вам нужно, какое количество. А дальше уже дело техники». Он уточнил, что «компания наша здесь в Минске называется “СД Электро”», и выслал свой e-mail, который привязан к домену sdelectro.by.

Санкционный айсберг

Лидер по общей сумме поставок западных микросхем в Россию из Беларуси – белoрусское ООО «Первый Континент». Эту компанию создали через два месяца после начала полномасштабной войны. С января по июнь 2024 года она продала российским предприятиям 1665 микросхем на сумму свыше $155 000.

Владелец и руководитель компании – Илья Тарасюк – около 20 лет проработал на предприятиях военно-промышленного комплекса Беларуси. Среди них ОАО «Пеленг» и НП ООО «ОКБ ТСП», которые занимаются в том числе производством электроники для военной техники.

Основной покупатель микросхем «Первого Континента» в России – ООО «Стаут». Эта компания находится под санкциями США и Евросоюза. Как и ее некоторые российские клиенты – например, ООО «Фрегат». Последний называет своими ключевыми заказчиками и партнерами российские оборонные компании: АО «Концерн “Калашников”», «Ростех», госкорпорацию «Роскосмос» и концерн ВКО «Алмаз-Антей».

БРЦ направил официальные запросы упомянутым белoрусским компаниям и их партнёрам с просьбой прокомментировать их деятельность, однако на момент публикации ответов не было.

Редакция также отправила запросы американскому Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security) и Совету Европы с вопросами о том, какие действия они предпринимают, чтобы ограничить доступ Беларуси и России к санкционным товарам, и как отслеживают соблюдение запретов. На момент публикации ответы не были получены.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com