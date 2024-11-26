Румынская молодежь вышла на протесты в Бухаресте

Румынская молодежь вышла на протесты в Бухаресте2
- 26.11.2024, 20:28
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Выступают против победы пророссийского кандидата в первом туре выборов.
Более тысячи человек собрались на протест в Бухаресте против ультраправого националистического кандидата Калина Джорджеску, который лидирует после первого тура президентских выборов в Румынии.
Об этом сообщает Euronews во вторник, 26 ноября.
Как сказано в сообщении, молодежь собралась на Университетской площади в центре Бухареста. Они скандируют лозунги: «Путин, не забывай, Румыния не твоя».
Агентство Reuters отметило, что протестующие пришли с плакатами: «Нет фашизму, нет войне, нет Джорджеску во втором туре» и «Калин Джорджеску никогда не будет президентом», также они выкрикивали: «Если мы будем вместе, мы спасем страну от Георгеску».
25 ноября Центральная избирательная комиссия Румынии подсчитала 100% голосов. По результатам, во второй тур президентских выборов выходят ультраправый пророссийский политик Калин Джорджеску и проевропейский кандидат Елена Ласкони.
Джорджеску получил 22,95% голосов, тогда как Ласкони, представительница Союза спасения Румынии, получила 19,17%. Чолаку занял третье место с 19,15%, уступив Ласкони лишь 2180 голосами.
Второй тур выборов президента Румынии состоится 8 декабря, а 1 декабря пройдут парламентские выборы.