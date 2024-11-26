закрыть
26 ноября 2024, вторник, 21:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Румынская молодежь вышла на протесты в Бухаресте

2
  • 26.11.2024, 20:28
  • 2,022
Румынская молодежь вышла на протесты в Бухаресте

Выступают против победы пророссийского кандидата в первом туре выборов.

Более тысячи человек собрались на протест в Бухаресте против ультраправого националистического кандидата Калина Джорджеску, который лидирует после первого тура президентских выборов в Румынии.

Об этом сообщает Euronews во вторник, 26 ноября.

Как сказано в сообщении, молодежь собралась на Университетской площади в центре Бухареста. Они скандируют лозунги: «Путин, не забывай, Румыния не твоя».

Агентство Reuters отметило, что протестующие пришли с плакатами: «Нет фашизму, нет войне, нет Джорджеску во втором туре» и «Калин Джорджеску никогда не будет президентом», также они выкрикивали: «Если мы будем вместе, мы спасем страну от Георгеску».

25 ноября Центральная избирательная комиссия Румынии подсчитала 100% голосов. По результатам, во второй тур президентских выборов выходят ультраправый пророссийский политик Калин Джорджеску и проевропейский кандидат Елена Ласкони.

Джорджеску получил 22,95% голосов, тогда как Ласкони, представительница Союза спасения Румынии, получила 19,17%. Чолаку занял третье место с 19,15%, уступив Ласкони лишь 2180 голосами.

Второй тур выборов президента Румынии состоится 8 декабря, а 1 декабря пройдут парламентские выборы.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Выглядит многообещающе
Выглядит многообещающе Альфред Кох
Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов