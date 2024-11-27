Названы лучшие маленькие подержанные автомобили 2024-го года 1 27.11.2024, 13:17

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Hyundai i10

Эти авто для передвижения по городу не влетят в копеечку и станут надежным выбором.

Водители, многие передвигающиеся по городу, знают, какие преимущества при этом дает компактный автомобиль. Купить его по максимально выгодной цене можно, если выбрать подержанную машину.

Однако как попасть на действительно надежную малолитражку, которая хорошо послужит не одному хозяину? Издание Autoexpress собрало список самых удачных моделей. Они совмещают надежность с низкими эксплуатационными затратами, остаются неизменно практичными и комфортными и предлагают достаточно развлечений для своего владельца.

Vauxhall Corsa

Не думайте, что эта маленькая машина подходит только для городских поездок. Corsa справляется и с более дальней дорогой благодаря современным двигателям, обеспечивающим мощность с хорошим уровнем экономичности. Хотя стандартная комплектация, стоимость и качество модели впечатляют, когда доходит до практичности, Corsa может разочаровать. Места на задних сиденьях относительно мало, а объем багажника составляет всего 309 литров. Но доступ к этим задним сиденьям достаточно хорош, благодаря стандартной пятидверной компоновке. Для передвижений по городу это действительно удачный вариант.

MINI hatchback

Маленький по размеру, но большой по характеру хэтчбек MINI станет идеальным выбором для поездок по городу. Дизайн салона радует видом аккуратной приборной панели, а информационно-развлекательная система воплощена в виде большого круглого экрана, который поддерживает стиль ретро, присущий бренду. При этом она использует ведущий интерфейс BMW с разумной, четкой и ясной графикой. Качество сборки и отделки также отвечает высоким стандартам немецкого бренда, который сейчас владеет MINI. А ощущения, как от вождения большего авто, обеспечивают приятный опыт пользования этой машиной. В 2020 году семейство хэтчбеков MINI пополнилось полностью электрической моделью.

Hyundai i10

Цены на подержанный Hyundai i10 намекают на то, что он точно окажется в списке на рассмотрение у желающих приобрести городскую малолитражку на вторичном рынке. Возможно, он не дает того веселья или индивидуальности, как MINI, однако предлагает впечатляющий комфорт езды и пространство салона, учитывая его длину 3,67 метра.

Peugeot 208

Второе поколение Peugeot 208 появилось в автосалонах в 2020 году в бензиновом, дизельном и электрическом вариантах. Широкий выбор двигателей и комплектаций означает, что на рынке подержанных автомобилей сейчас доступны многие варианты этих пятидверных хэтчбеков. Модель предлагает умный дизайн, захватывающую динамику и щедрое оснащение, которые заслуженно сделали 208-й автомобилем года в Европе в 2020 году.

Volkswagen up!

Самый маленький автомобиль VW является одним из лучших у этого производителя. Volkswagen up! сочетает в себе взрослый характер своих больших собратьев с чувством веселья, возникающим от базовой 1,0-литровой бензиновой модели, и счастливой улыбки, которую дает версия GTI. Также обратите внимание на электрический e-up!, он плавнее и тише бензиновых моделей, а эксплуатация может стоить сущие копейки.

Toyota Yaris

Если вам нужна машина, которая будет дешевой в эксплуатации и не доставит хлопот, то вам точно стоит обратить внимание на Toyota Yaris. Она была выпущена в 2011 году с тремя или пятью дверями, а также бензиновыми двигателями объемом 1,0 и 1,3 литра или дизельным двигателем объемом 1,4 литра. Доступен также 1,5-литровый гибрид с автоматической коробкой передач CVT, появившийся в 2013 году. Благодаря удобной информационно развлекательной системе, просторному салону и большому багажнику Yaris является блестящим городским малолитражным автомобилем.

Ford Fiesta

Ford прекратил выпуск Fiesta в 2023 году, положив конец более чем четырем десятилетиям успеха этой модели. Однако она все еще популярна у покупателей на вторичном рынке. Сочетая в себе блестящую динамику вождения с универсальностью для всей семьи и мизерными эксплуатационными расходами, Ford можно назвать одним из лучших предложений.

Renault Zoe

Модель уже прошла путь в 10 лет и все еще производит впечатление передовой благодаря совершенной электрической трансмиссии и современному внешнему виду. Более поздние версии более быстры, ездят дальше на одной зарядке и имеют более приятную информационно-развлекательную систему. Но ранние версии можно приобрести по меньшей цене.

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