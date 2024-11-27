Самый дорогой Chevrolet Corvette выставили на продажу за $7 миллионов 27.11.2024, 15:50

Изготовили всего два таких авто.

В США на аукцион RM Sotheby's выставили Chevrolet Corvette 1957 года. За спортивное авто планируют получить до 7 миллионов долларов и оно является самым дорогим Corvette в истории. Как пишет «Фокус», об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Винтажные Chevrolet Corvette, конечно, ценятся коллекционерами, однако относятся к доступной классике и обычно их цена не превышает 100-200 тыс. долларов. Особые лимитированные версии модели могут быть значительно дороже, однако и их цена очень редко достигает миллиона долларов.

Впрочем, этот Chevrolet Corvette SS — особенный и является настоящим раритетом, ведь всего изготовили всего два таких авто. Специальную версию спорткара создал для гонок конструктор Зора Аркус-Дантов.

Аркус-Дантов хотел популяризировать Chevrolet Corvette благодаря автоспорту и готовил команду к 12-часовой гонке в Себринге. Версия SS (Super Sport) получила легкий обтекаемый кузов из магния, а ее раму изготовили из хром-молибденовых труб. Масса авто составила всего 850 кг.

4,6-литровый V8 с впрыском топлива развивал 310 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП Chevrolet Corvette SS мог разгоняться до 295 км/ч. Кроме того, для авто разработали независимую заднюю подвеску.

Впрочем, тщательно подготовить Chevrolet Corvette SS к гонкам в Себринге не успели, поэтому авто сошло с дистанции из-за неисправностей. Дальнейшего развития проект не получил и с 1960 года этот спорткар демонстрировался в автомузее на трассе в Индианаполисе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com