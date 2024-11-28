Россия нанесла массированный ракетный удар по энергетике Украины 3 28.11.2024, 8:58

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В регионах страны с утра ввели экстренные отключения света.

Утром 28 ноября во время массированного ракетного удара РФ оккупанты атаковали украинскую энергетику. Оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго» срочно ввел экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко.

«Снова энергетика под массированным ударом врага. Атаки на энергообъекты проходят по всей Украине», - написал он в Facebook.

По его словам, как только решится ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия.

В Укрэнерго подтвердили отключение света, опубликовав следующее фото:

По указанию Укрэнерго, в ряде регионов Украины применены экстренные отключения света. В частности, без электричества сейчас Киев и Киевщина.

Местные каналы Кировоградской области со ссылкой на Кировоградоблэнерго пишут, что графики аварийных отключений введены и в их регионе.

«28.11.2024 с 05 часов 35 минут по распоряжению НЭК Укрэнерго по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений (ГАО). вашим графиком может быть увеличено», - пишет Кировоградоблэнерго.

Ракетная атака РФ на Украину 28 ноября

Рано утром 28 ноября в РФ взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома «Оленья». Были осуществлены пуски ракет. В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

В Харькове прогремели взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что российские оккупанты нанесли три удара по городу. Все «прилеты» пришлись по территории одного из гражданских предприятий в Киевском районе.

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