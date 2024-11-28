Наконец-то Китай разозлился на РФ 3 Тимоти Эш

28.11.2024, 9:55

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Пекин работает над тем, чтобы помочь G7 в обвале российского рубля.

Похоже, что сейчас рубль находится в свободном падении. На этой неделе он упал примерно на 6%, а если брать показатель за месяц, то почти на 15%.

Приближаясь к отметке 112 относительно доллара США, рубль сейчас находится на самом низком уровне со времен паники, которая возникла после «внезапного» полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года — это не стало неожиданностью для некоторых, например, для вашего покорного слуги, который предвидел полномасштабное вторжение еще в 2015 году.

Рубль, похоже, слабеет в результате решения администрации Байдена усилить режим санкций против России. Это можно было увидеть летом в санкциях против московской валютной биржи MOEX, затем в усилении вторичных санкций в отношении России, а затем в течение последней недели, когда США наконец ввели санкции против Газпромбанка. Последний является основным каналом, через который Россия осуществляет операции с нефтью и энергоносителями. На этой неделе G7 также приложила усилия по усилению санкций против теневого нефтяного флота России. Все это затрудняет для России осуществление торговых операций.

Движущей силой последних действий G7, кажется, являются согласованные усилия увеличить экономические издержки войны в Украине и заставить режим Путина сесть за стол переговоров с новой администрацией США — чтобы ослабить переговорную позицию России на этих переговорах в пользу Украины.

Также складывается впечатление, что Китай работает над тем, чтобы помочь G7 в этом, а не делает все возможное, чтобы помочь России уменьшить давление на рубль. Китай, вероятно, разозлили действия России по вовлечению Северной Кореи в конфликт, что еще больше выводит Северную Корею из стратегической орбиты Пекина. Китай также, вероятно, хочет, чтобы его считали полезным для администрации Трампа, стремясь завоевать там друзей, которые помогут обеспечить умеренность тарифов.

Все эти последние усилия Запада по санкциям происходят на фоне того, что из-за более 1000 дней войны российские резервы сократились, а ЦБ РФ потерял доступ к по меньшей мере $330 млрд валютных резервов, которые хранились в юрисдикциях G7. Поэтому у него меньше валютных резервов, из которых можно защитить рубль.

Для России и россиян слабый рубль означает более высокую инфляцию, как следствие, более высокие ставки ЦБ РФ (уже на уровне 21%), более низкие темпы роста и, наконец, более низкий уровень жизни россиян. Это приведет к тому, что расходы на войну окончательно лягут на российское население, что может заставить Путина дважды подумать над продолжением войны. Уже то, что Путин использовал северокорейские войска в Курской области показывает, что он нервничает из-за человеческой и социальной цены войны для россиян. Он демонстрирует уязвимость.

Тимоти Эш, substack.com

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