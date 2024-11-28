Ученые определили завтрак, который поможет уменьшить висцеральный жир 1 28.11.2024, 11:22

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Определенные продукты способствуют сохранению стройности.

Наш организм может накапливать два типа жира: подкожный и висцеральный. Подкожный жир не так вреден, он играет роль в регуляции аппетита и защите от болезней.

Но другой тип жира – висцеральный – значительно опаснее. Он находится в брюшной полости, окружая органы и увеличивает риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа. По словам eatthis.com, важно знать, как уменьшить висцеральный жир, включая правильный выбор завтрака.

Уменьшить висцеральный жир можно с помощью физических упражнений, достаточного сна и здорового питания. Один из простых способов – это употреблять завтраки с высоким содержанием пищевых волокон.

Исследование о пользе пищевых волокон

Согласно исследованию 2012 года, опубликованному в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, подростки, употреблявшие больше пищевых волокон, имели меньше висцерального жира и воспалительных маркеров. Другое исследование в Annals of Internal Medicine показало, что диетические волокна являются эффективной альтернативой для похудения у взрослых, которые испытывают трудности с соблюдением сложных диет.

Завтраки с растворной клетчаткой

Завтрак с высоким содержанием растворной клетчатки, например овсянка, является отличным выбором. Она содержит примерно 3 г растворной клетчатки на 3/4 стакана. Растворимая клетчатка, известная как бета-глюкан, помогает пищеварению, снижает уровень холестерина и сахара в крови, а также способствует уменьшению висцерального жира.

Для повышения содержания растворимой клетчатки к завтраку добавьте свежие ягоды (черника, малина или клубника), семена чиа или льна. Если вам больше нравятся пикантные завтраки, попробуйте добавить авокадо к овсянке. Также можно выбрать хлопья с овсяными отрубями, добавив фрукты и семена, и наслаждаться йогуртом для сытного и здорового завтрака.

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