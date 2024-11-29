Беспилотники массированно атаковали Туапсе
- 29.11.2024, 8:19
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Раздались многочисленные взрывы в районе НПЗ и порта.
В районе города Туапсе (Краснодарский край, РФ) этой ночью, 29 ноября, раздались многочисленные взрывы. В регионе работают системы противовоздушной обороны из-за неизвестных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Astra и краснодарские Telegram-каналы.
О взрывах в Туапсе, расположенном на побережье Черного моря на западе Краснодарского края между Новороссийском (на севере) и Сочи (на юге), стали появляться сообщения в сети после двух часов ночи.
Позже в пабликах рассказали, что в регионе ведется работа сил и средств ПВО из-за «массированной атаки» с применением беспилотников.
По словам местных жителей в сообщениях в интернете, в Туапсе взрывы были слышны в разных районах, и «очень громко», в частности, было возле пляжа.
Вместе с тем был обнародован кадр, снятый онлайн камерой одного из пляжей в Туапсе, на котором виден дым над морем, якобы в районе порта.
Губернатор Краснодарского края о ситуации в районе Туапсе ничего не сообщал.
Между тем, местные паблики и российские медиа пишут, что якобы были уничтожены по меньшей мере 20 беспилотников благодаря работе ПВО.
Добавим, в сети также сообщают, что целью атаки БПЛА в этом городе мог быть Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Местные жители сообщают о попадании по территории нефтеперерабатывающего завода в городе Туапсе.